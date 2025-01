Els catalans diuen prou després d'una brutal agressió al metro de Barcelona

Malgrat les mesures anunciades pel govern català per fer front a la inseguretat, aquesta continua latent a Catalunya. Així ho testifica la brutal agressió a un vigilant de seguretat al metro de Barcelona, aquest cap de setmana. La notícia ha causat un gran enrenou, amb desenes de missatges de catalans indignats.

Tal com va avançar El Caso, tot va començar amb una baralla dins d'un vagó del metro de la línia 4, la nit de dissabte. Tres guàrdies de seguretat van acudir per dissuadir la baralla. En intentar fer-los fora en una de les estacions, van ferir un d'ells en colpejar-lo amb un puny americà.

El vigilant va ser traslladat a un hospital, on va haver de ser operat d'urgència. No es tem per la seva vida, encara que a causa de la gravetat de les lesions podria perdre un ull.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor de l'agressió, un jove de 19 anys amb tres antecedents. La policia treballa ara per esclarir el que va passar a la baralla i identificar la resta dels agressors. Es tracta d'una nova agressió al metro de Barcelona, que s'ha convertit des de fa temps en un pou de delinqüència i inseguretat.

Farts de tanta inseguretat

Els catalans han tornat a esclatar davant aquesta brutal agressió que posa en evidència la situació límit que es viu a Catalunya. Es pot veure en els comentaris a la publicació de la notícia a la xarxa social X.

El govern socialista de Salvador Illa va prometre mesures per reduir la delinqüència, però els casos se segueixen succeint. Especialment a Barcelona, on la multireincidència ha disparat els delictes.

"Barcelona ha de ser ara mateix el més semblant al Bronx dels anys vuitanta, vaja tela", lamenta un usuari de X. Un altre es queixa que segurament ja tornen a estar al carrer. Molts criden "prou ja" i demanen mesures urgents per protegir la població de la violència.

"Gràcies progres", "Barcelona campiona" o "ha de ser un cas aïllat" són alguns dels missatges. Un ciutadà es solidaritza amb els vigilants, "que viuen de primera mà l'efecte de la immigració descontrolada i la falta de suport de la llei". Hi ha qui alerta que "farà falta un Bukele" perquè "per molt que ho vulguin normalitzar, viure amb delinqüència no és normal".

Els sindicats esclaten

L'agressió torna a deixar en evidència les condicions en què treballen els vigilants de seguretat, especialment al metro. El sindicat ADN Sindical ha reaccionat exigint més eines per defensar-se de les agressions. "Continuem sense esprai de pebre ni eines de treball", exclamen.

TMB ha condemnat el que ha passat i ha mostrat el seu suport a la família de la víctima. Però segons fonts familiars citades per El Caso ningú s'ha posat en contacte amb ells. Estan destrossats i asseguren que el vigilant ferit segurament acabarà perdent un ull.

El cas dels vigilants de seguretat és molt semblant al dels funcionaris de presons. Ambdós col·lectius són víctimes d'anys de bonisme i permissivitat de l'esquerra amb la delinqüència. Durant anys la gestió de la seguretat pública a Catalunya s'ha basat en un concepte antipunitivista que desprotegeix els responsables de la seguretat.