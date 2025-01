Junts, ostatge de Puigdemont i atrapat al 2017, incapaç de fer política el 2025

Junts i el PSOE segueixen el seu pols al Congrés dels Diputats després del 'no' dels juntaires a les últimes mesures presentades pel Gobierno. La resta de formacions del bloc de la investidura retreuen als de Puigdemont que s'hagin alineat amb el PP i amb Vox per tombar aquests decrets, en els quals s'incloïa la revalorització de les pensions o les bonificacions al transport públic.

"Junts vota amb la dreta", es queixaven Rufián, socialistes i aliats diversos de Pedro Sánchez. No obstant això, la decisió dels juntaires de tombar les propostes del Gobierno poc té a veure amb els seus posicionaments ideològics. Així ho acredita un àudio de la responsable de premsa de Míriam Nogueras. Un àudio que l'autora adverteix que "no dono permís per reenviar", però al qual E-Notícies ha tingut accés.

'Hi ha gent nostra que no ho entén'

Aquest àudio evidencia que Junts per Catalunya segueix atrapat al 2017 i que l'únic que li interessa d'aquesta legislatura és l'amnistia de Carles Puigdemont i la seva batalla amb ERC. Si es revaloritzen o no les pensions o si es bonifica o no el transport públic, és quelcom secundari. Aquí l'important és que el president del partit sigui perdonat i que els catalans no vegin Junts com una nova versió d'Esquerra.

La responsable de premsa ho deixa clar. "No teníem marge de maniobra. Fa just un any vam aprovar uns reials decrets a canvi d'uns acords per a nosaltres que a dia d'avui no s'han materialitzat. El PSOE no està complint amb res del que vam acordar. L'única cosa que han complert és amb la llei d'amnistia, però políticament no s'ha aplicat. No s'ha aplicat als nostres exiliats, per exemple. I[el PSOE]tampoc s'enfronta als jutges prevaricadors que no els dona la gana aplicar-la", relata.

"Tertulians afins ens diuen que si nosaltres cedim al xantatge del PSOE, acabem sent Esquerra. No ens diferenciem en res", lamenta per justificar la seva decisió. Una decisió que, admet, "hi ha gent nostra que no entén", reconeixent que la situació de Junts "és molt complicada" perquè "hi ha molta pressió".

En l'àudio, la responsable de premsa de Míriam Nogueras acaba defensant la posició de Junts assegurant que "amb el temps es veurà que realment ens havíem de plantar". I deixa clar que el futur de la legislatura es troba al límit de l'abisme. "Crec que ens haurem de plantar més[vegades]", explica.

D'aquesta manera, queda clar que la legislatura penja d'un fil. Les relacions entre Junts i el PSOE estan molt deteriorades. I, tenint en compte que els juntaires només prioritzen l'amnistia a Puigdemont i no assemblar-se a ERC pactant amb els socialistes, una vegada es tanqui la carpeta de l'amnistia, poc o cap sentit tindrà aquesta legislatura... si és que en algun moment l'ha tingut. I, més, si afegim a l'equació la irrupció d'una Aliança Catalana que cada vegada va guanyant més terreny electoral a Junts.