Junts, rehén de Puigdemont y atrapado en el 2017, incapaz de hacer política en 2025

Junts y el PSOE siguen su pulso en el Congreso de los Diputados tras el ‘no’ de los juntaires a las últimas medidas presentadas por el Gobierno. El resto de formaciones del bloque de la investidura reprocha a los de Puigdemont que se hayan alineado con el PP y con Vox para tumbar estos decretos, en los que se incluía la revalorización de las pensiones o las bonificaciones al transporte público.

“Junts vota con la derecha”, se quejaban Rufián, socialistas y aliados varios de Pedro Sánchez. Sin embargo, la decisión de los juntaires de tumbar las propuestas del Gobierno poco tiene que ver con sus posicionamientos ideológicos. Así lo acredita un audio de la responsable de prensa de Míriam Nogueras. Un audio que la autora advierte que “no doy permiso para reenviar”, pero al que E-Notícies ha tenido acceso.

‘Hay gente nuestra que no lo entiende’

Este audio evidencia que Junts per Catalunya sigue atrapado en 2017 y que lo único que le interesa de esta legislatura es la amnistía de Carles Puigdemont y su batalla con ERC. Si se revalorizan o no las pensiones o si se bonifica o no el transporte público, es algo secundario. Aquí lo importante es que el presidente del partido sea perdonado y que los catalanes no vean a Junts como una nueva versión de Esquerra.

La responsable de prensa lo deja claro. “No teníamos margen de maniobra. Hace justo un año aprobamos unos reales decretos a cambio de unos acuerdos para nosotros que a día de hoy no se han materializado. El PSOE no está cumpliendo con nada de lo que acordamos. La única cosa que han cumplido es con la ley de amnistía, pero políticamente no se ha aplicado. No se ha aplicado a nuestros exiliados, por ejemplo. Y[el PSOE]tampoco se enfrenta a los jueces prevaricadores que no les da la gana aplicarla”, relata.

“Tertulianos afines nos dicen que si nosotros cedimos al chantaje del PSOE, acabamos siendo Esquerra. No nos diferenciamos en nada”, lamenta para justificar su decisión. Una decisión que, admite, “hay gente nuestra que no entiende”, reconociendo que la situación de Junts “es muy complicada” porque “hay mucha presión”.

En el audio, la responsable de prensa de Míriam Nogueras acaba defendiendo la posición de Junts asegurando que “con el tiempo se verá que realmente nos teníamos que plantar”. Y deja claro que el futuro de la legislatura se encuentra al borde del abismo. “Creo que nos tendremos que plantar más[veces]”, explica.

De este modo, queda claro que la legislatura pende de un hilo. Las relaciones entre Junts y el PSOE están muy deterioradas. Y, teniendo en cuenta que los juntaires solo priorizan la amnistía a Puigdemont y no parecerse a ERC pactando con los socialistas, una vez se cierre la carpeta de la amnistía, poco o ningún sentido tendrá esta legislatura… si es que en algún momento lo ha tenido. Y, más, si añadimos a la ecuación la irrupción de una Aliança Catalana que cada vez va ganando más terreno electoral a Junts.