Joves multireincidents sembren la por amb diversos successos a Catalunya

Cap de setmana intens a Catalunya, amb diversos successos que tornen a encendre totes les alarmes. Després d'unes setmanes de relativa calma pel que fa a la inseguretat, sembla que estem davant d'un nou repunt. També evidencia que els bons propòsits del govern del PSC, si no van acompanyats de mesures urgents, corren el risc de quedar en res.

La setmana va començar amb un altre violent succés al barri de La Mina. Quatre agents dels Mossos d'Esquadra van resultar ferits en una emboscada quan intentaven desallotjar un pic ocupat. Va ocórrer només uns dies després de l'espectacular tiroteig que va convertir aquest barri barceloní en escenari d'una pel·lícula d'acció.

Aquest cap de setmana s'han produït a més nous incidents al metro de Barcelona. Dos grups de joves s'han enfrontat entre ells, pel que sembla per un intent de robatori, amb el resultat final de dos ferits. A més, un altre altercat ha acabat amb un altre vigilant ferit i havent de ser atès.

És la segona agressió a un vigilant de seguretat del metro, després del brutal cop de puny que fa uns dies va deixar un sense ull. Aquest mateix diumenge començava la vaga dels vigilants per demanar més protecció i seguretat.

Els multireincidents sembren la por

A més, aquests dies han ocorregut diversos successos en què es repeteix un mateix patró: la multireincidència. Aquests delictes generen una gran inseguretat entre els ciutadans.

El dijous de matinada, un jove de 18 anys amb trenta antecedents policials va destrossar 13 vehicles per robar al seu interior. Va ocórrer a Pineda (Tarragona), i els Mossos no han volgut revelar la seva identitat. El seu comportament revela la sensació d'impunitat d'aquests delinqüents, ja que va actuar a cara descoberta deixant-se gravar per les càmeres.

Un altre jove de 19 anys i nacionalitat marroquina ha sembrat el pànic aquest cap de setmana a Vilafranca del Penedès. Després d'assaltar un home en plena carrer per robar-li el mòbil, ha intentat ferir un agent de la Policia Local amb una arma blanca. L'home, que va acabar sent detingut, també té diversos antecedents policials.

La policia també ha detingut quatre persones que el passat dimecres van assaltar i robar una parella en un supermercat a Vandellòs (Tarragona). En aquest cas, tampoc ha transcendit la nacionalitat. Un dels lladres estava pendent d'una detenció, i el cotxe en què viatjaven havia estat implicat en altres furts al mateix municipi.

Repunt de la violència?

A l'espera de noves dades sobre la delinqüència, sembla que en els últims dies ha tornat a haver-hi un repunt dels delictes i els successos violents a Catalunya. El govern de Salvador Illa manté la seva determinació contra la violència, assegurant que a Catalunya "qui la fa la paga". No obstant això, mentre les mesures fan efecte els multireincidents continuen actuant.

La setmana passada, a la Comissió d'Interior, els partits van rebutjar una proposta del PP per reduir la delinqüència. Van acusar "la dreta" de voler imposar un model basat en "l'alarmisme", la "cripació" i el "punitivisme".