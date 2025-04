Junts es llança a pel PSC al Parlament: 'Nomeni Albiach consellera d'habitatge'

Rapapolvo de Junts a Salvador Illa al Parlament, hores després de l'acord del Govern amb ERC, Comuns i la CUP en matèria d'habitatge. El grup parlamentari dirigit per Albert Batet s'ha llançat a la jugular dels socialistes. El front ampli progressista, amb la incorporació de la CUP, obliga a Junts a pujar el to com a primer partit de l'oposició.

En el torn de preguntes al President de la Generalitat, Albert Batet ha reiterat la petició de cessament de la consellera Sílvia Paneque pel caos a Rodalies. La consellera va ser reprovada pel Parlament fa quinze dies. “Vostè té l'obligació d'escoltar el Parlament i cessar la consellera”, li ha dit a Illa.

Batet ha acusat Illa de “sobredimensionar” el Departament que dirigeix Paneque, i “omplir-lo d'incompetències”. Ha esmentat com a exemples la gestió de temes com Rodalies, l'AP-7, el Hard Rock, l'aeroport i l'energia.

Però l'actualitat mana, i Batet ha volgut centrar la seva crítica en l'acord signat ahir sobre l'habitatge. “Si la senyora Albiach ja fa de facto de consellera d'habitatge i els Comuns li marquen al dictat les polítiques del seu govern, nomeni-la directament consellera d'habitatge. Almenys així es repartiran l'incompetència entre la senyora Paneque i la senyora Albiach”.

El portaveu de Junts ha recordat “com van acabar les polítiques d'habitatge d'Ada Colau a Barcelona, amb Jaume Collboni com a crossa del seu govern”. “Aquest és el nou ordre del PSC, aquesta és la nova normalitat, la nova centralitat?”, ha preguntat retòricament dirigint-se a Illa. “No pot governar d'esquena al Parlament, compleixi amb la seva decisió i cessi la consellera Paneque”, ha reiterat.

Salvador Illa defensa l'acord

Salvador Illa li ha recriminat que “si Junts hagués votat a favor de retirar els lloguers de temporada ja estarien eliminats fa temps”. Ha justificat així el seu pacte amb ERC, Comuns i la CUP. “Per això hem de legislar, per intervenir el mercat i posar fi a les fugues”, ha dit.

A més ha reafirmat explícitament el seu compromís amb la consellera Paneque, que ha rebut l'ovació de la bancada socialista. El President ha aprofitat per llançar un dard a Junts, recordant quan tenien responsabilitats a Rodalies. "Si haguessin fet les coses bé, potser no estaríem on som ara".