Junts pide cuánto ha costado el viaje de Jaume Collboni a Palestina

El viaje oficial que ha llevado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a países como Jordania y Turquía, sigue dando que hablar. Junts y PP han sido los más contundentes en sus críticas al gobierno del PSC en la ciudad condal. Acusan a Collboni de haber actuado a espaldas de la oposición, y le piden priorizar el gasto social en la atención a los barceloneses.

Lo que más ha molestado ha sido que el gobierno municipal no informara a los partidos de la oposición de sus intenciones de viajar a Oriente Próximo. Junts ha dado un paso, y pedirá de manera oficial cuánto ha costado el viaje de la delegación.

El líder del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, ha anunciado en X el registro en el ayuntamiento de varias preguntas al gobierno de Jaume Collboni. Su objetivo es “hacerles rendir cuentas durante los próximos días y semanas”.

Junts pedirá al gobierno cuánto ha costado el viaje y su desglose detallado en conceptos: el alojamiento, el transporte, la seguridad, el protocolo y otros gastos asociados. Quieren saber quién formaba parte de la delegación, tanto a nivel institucional como medios de comunicación e invitados externos.

Además, Junts pide qué gestiones diplomáticas se han llevado a cabo con las autoridades de Israel, Jordania y Turquía. “Qué objetivos, contenidos y resultados se han derivado”, preguntan.

El grupo que dirige Jordi Martí pedirá al Gobierno municipal “si tiene previsto dar explicaciones y consensuar con los grupos de la oposición los compromisos presupuestarios adquiridos, en el marco del tradicional consenso político en materia de cooperación internacional”.

Costes políticos del viaje

Junts critica que el gobierno de Jaume Collboni organizara a espalda de la oposición un viaje a Cisjordania (Palestina) que terminó con el veto de Israel. Entonces modificaron el viaje para ir a Jordania y Turquía. Desde allí anunciaron dos medidas polémicas. Aumentar de 200.000 a 400.000 la aportación a la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina). Y convertir Gaza en un nuevo distrito barcelonés (Distrito 11), para destinar un millón de euros más a la cooperación con Palestina.

El objetivo del PSC era arrebatar a los Comuns el protagonismo en la defensa de Palestina para ganarse las simpatías de los votantes de izquierdas. También imprimir un sello ideológico a su gobierno, para frenar el avance de la derecha. Pero el viaje tendrá también un importante coste político, ya que aumentará la hostilidad de la oposición ante un gobierno en minoría.

Además, el viaje y los anuncios de más ayudas a Palestina han suscitado un tremendo enfado en las redes sociales. Critican el gasto público en cooperación mientras la ciudad está cada vez peor, por ejemplo en limpieza y seguridad. Collboni parece haberse ganado más enemigos.