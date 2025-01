Junqueras le echa un cable a Pedro Sánchez con una crítica a Junts y a Puigdemont

Pedro Sánchez tiene pocos socios más fieles que ERC. Los republicanos siempre están ahí cuando el PSOE lo necesita. Se da así la paradoja de que un partido que teóricamente se quiere independizar de España sea uno de los principales pilares de la estabilidad del Gobierno del "estado opresor".

La relación de amor entre ERC y PSOE viene de lejos. Moción de censura en 2018, investidura en 2019 y 2023, pactos en varias diputaciones catalanas, varios presupuestos en Cataluña, investidura de Salvador Illa en 2024... Ejemplos tenemos a puñados. Y este martes hemos tenido otra muestra de que, cuando haga falta, los republicanos echarán un cable a Pedro Sánchez casi con un cheque en blanco.

Actualmente, uno de los temas de conversación en el Congreso es una posible moción de censura a Pedro Sánchez. El PP necesitaría a Vox y a Junts. Los de Abascal siempre han defendido que la apoyarían si sirve para convocar elecciones inmediatas y si "no hay concesiones al separatismo". Los de Puigdemont, en cambio, siempre han jugado a la ambigüedad en esta cuestión. Eso sí, en lugar de una moción de censura, ellos apuestan por una moción de confianza al presidente del Gobierno.

El caso es que, ante este escenario, Oriol Junqueras ha sido preguntado por ello en una entrevista al Cafè d'Idees de Televisión Española. Ante Gemma Nierga, el presidente de ERC no ha dudado en defender a Pedro Sánchez y cuestionar los posibles planes de Junts. "Si Junts hace esto, se equivocaría mucho", ha afirmado. Sin embargo, la hora de justificar su posición, Junqueras ha destapado la principal flaqueza de su partido respecto a los pactos y alianzas en el Congreso.

"Si lo hacen, en nada mejoraría la situación de Cataluña y de nuestra sociedad. Creo que se equivocarían mucho y presupongo que no se quieren equivocar, entiendo que no lo harán. No se les va a ocurrir", ha sentenciado.

De este modo, Junqueras se ata a un Pedro Sánchez que, a pesar de los casos de presunta corrupción que le rodean y las denuncias (incluso por parte de ellos mismos) de no cumplir acuerdos, sabe que siempre tendrá a ERC al lado. La excusa de que "hay que frenar a la derecha y a la extrema derecha", no hace más que ligar a los republicanos a un PSOE que ya la va bien para la guerra de trincheras que lleva tiempo vendiendo. Y en este panorama, es ERC el que ejerce ahora de presión hacia Junts para beneficiar los intereses del actual Gobierno.