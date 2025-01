El jove que va treure un ull a un vigilant al metro de BCN ja és al carrer

El jove de 19 anys que el passat dissabte va agredir brutalment un vigilant de seguretat al metro de Barcelona ja és al carrer. El jutge d'instrucció l'ha deixat en llibertat amb càrrecs a l'espera que avanci la instrucció. La defensa de la víctima es personarà com a acusació i no descarta sol·licitar mesures cautelars contra l'agressor.

Ni la brutalitat de l'agressió (el vigilant ha perdut l'ull esquerre), ni els antecedents (tres) que acumulava l'agressor, han servit per enviar-lo a presó. Es tracta d'un altre exemple del problema de la multireincidència a Catalunya. La manca de duresa genera un clima d'impunitat que afavoreix l'augment dels delictes i la inseguretat.

El cas ja va provocar un gran enrenou després de conèixer-se el que va passar. Els ànims s'han caldejat encara més després de conèixer-se que la víctima ha perdut l'ull. Els vigilants de seguretat, farts de tanta indefensió, aniran a la vaga el pròxim 26 de gener en senyal de protesta.

Mentrestant, la policia continua investigant les circumstàncies en les quals es va produir l'agressió.

Possible atac racista de l'agressor

El que se sabia inicialment és que tot va començar amb una baralla entre diversos joves dins d'un vagó de la L4. Els passatgers van donar l'alerta, i tres vigilants es van personar per mediar en la batussa. Va ser llavors quan un dels joves va propinar un cop brutal al cap a un dels vigilants amb un puny americà.

Segons ha transcendit, l'agressor, de nacionalitat espanyola, hauria iniciat la baralla increpant uns nois per ser immigrants. La policia investiga ara si podria haver concorregut un delicte d'odi.

Crònica Global ha revelat que l'agressor és un jove anomenat Eric i apodat El Duque, practicant de boxa. Podria tenir relació amb l'entorn ultra dels Boixos Nois i posa amb una creu cèltica i inscripcions feixistes a les seves xarxes socials.

El ‘boxejador fatxa’, com ja li diuen a les xarxes, podria enfrontar-se a penes d'entre sis i dotze anys de presó per un presumpte delicte de lesions agreujades. En aquest cas, s'aplicaria l'agreujant per la pèrdua de l'ull de la víctima, com figura a l'article 149 del Codi Penal.

Els vigilants aniran a la vaga

El vigilant va haver de ser traslladat a tota pressa a un hospital, on va ser intervingut d'urgència per intentar salvar-li l'ull. No obstant això, a causa de la gravetat de les lesions, el va acabar perdent. La seva família estava devastada, i el succés podria tenir ara més abast a causa de la vaga dels vigilants.

El sector està que crema després de molts anys denunciant la manca de mitjans per defensar-se de les agressions. És un cas semblant al dels funcionaris de presons, la seguretat dels quals es veu compromesa per uns protocols antipunitivistes que prioritzen la no-violència en un context de violència.

El cas posa de manifest dos problemes més. Un, el de la multireincidència, per la manca de mà dura que fa que molts delinqüents continuïn al carrer fent de les seves. L'altre, el de la inseguretat en el transport públic que té la ciutadania cada vegada més encesa.