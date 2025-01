Jordi Sabaté enfonsa Jordi Basté per vincular la lluita contra l'ELA i l'ultradreta

L'obsessió (i por) de l'establishment contra el que ells anomenen "extrema dreta" està arribant a uns límits inimaginables. L'últim exemple, que ha generat molta polèmica, l'hem tingut aquest divendres amb Jordi Basté i RAC1 de protagonistes.

Dijous es va celebrar a L'Hospitalet de Llobregat un partit de futbol per recaptar fons per a la lluita contra l'ELA. Una gran quantitat de famosos van participar en aquest esdeveniment solidari. I així ho van difondre pràcticament tots els mitjans de comunicació. Tots no, és clar. Perquè Jordi Basté va voler destacar una altra cosa.

"Ahir hi va haver partit contra l'ELA, però va acabar convertint-se en un aparador de l'extrema dreta", va dir el presentador del programa de ràdio més escoltat a Catalunya, vinculant la lluita contra l'ELA amb l'"extrema dreta", no se sap exactament amb quin propòsit. Però no va acabar aquí la cosa.

"D'entrada, l'organització va anunciar un cartell amb noms com Carles Puyol, Iker Casillas, Vicente del Bosque o Illia Tupuria. Però cap d'ells va anar a l'acte. Sí que hi van ser el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompanyant el Pequeño Nicolás. També hi van ser tres diputats de Vox al Parlament", destacaven a RAC1.

Aquestes paraules van indignar Jordi Sabaté, que no va dubtar a criticar públicament Jordi Basté. El conegut activista en la lluita contra l'ELA li va dir que "m'has decebut com a ésser humà". Perquè "em sembla repugnant i fastigós que avui a RAC1 hagis dit que El Partit de l'ELA que es va celebrar ahir per a la lluita contra l'ELA, el defineixis com un esdeveniment de l'ultradreta perquè hi van assistir Alvise Pérez, Alberto Tarradas i Fran Nicolás. Són el 0,13% de totes les persones que van assistir a l'esdeveniment. L'ELA NO té ideologia i tothom és benvingut per donar suport". Davant aquestes dures paraules, el presentador de RAC1 va voler contestar, tot i que va quedar encara més en evidència.

Jordi Basté es justificava dient que només va explicar que "l'extrema dreta va agafar protagonisme en un partit de futbol solidari". I finalitzava un llarg fil a X per dir-li a Jordi Sabaté que "algú t'ha informat malament, molt malament". No obstant això, l'activista li va contestar amb l'àudio del programa, en el qual es pot escoltar com Sabaté tenia raó en la seva publicació inicial. "No intentis manipular si us plau, aquí tens la prova. Vergonyós", va respondre.

Com no podia ser d'una altra forma, les xarxes es van omplir de retrets a Jordi Basté per les seves paraules al programa i pel seu intent de deixar com un mentider a un Jordi Sabaté que, amb un àudio, va demostrar que tenia raó.