Jordi Sabaté hunde a Jordi Basté por vincular la lucha contra la ELA y la ultraderecha

La obsesión (y miedo) del establishment contra lo que ellos llaman "extrema derecha" está llegando a unos límites inimaginables. El último ejemplo, que ha generado mucha polémica, lo hemos tenido este viernes con Jordi Basté y RAC1 de protagonistas.

El jueves se celebró en L'Hospitalet de Llobregat un partido de fútbol para recaudar fondos para la lucha contra la ELA. Una gran cantidad de famosos participaron en este evento solidario. Y así lo difundieron prácticamente todos los medios de comunicación. Todos no, claro. Porque Jordi Basté quiso destacar otra cosa.

"Ayer hubo partido contra la ELA, pero terminó convirtiéndose en un escaparate de la extrema derecha", dijo el presentador del programa de radio más escuchado en Cataluña, vinculando la lucha contra la ELA con la "extrema derecha", no se sabe exactamente con qué propósito. Por no acabó aquí la cosa.

"De entrada, la organización anunció un cartel con nombres como Carles Puyol, Iker Casillas, Vicente del Bosque o Illia Tupuria. Pero ninguno de ellos fue al acto. Sí que estuvieron el líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, acompañando al Pequeño Nicolás. También hubo tres diputados de Vox en el Parlament", destacaban en RAC1.

Estas palabras indignaron a Jordi Sabaté, que no dudó en arremeter públicamente contra Jordi Basté. El conocido activista de la lucha contra la ELA le dijo que "me has defraudado como ser humano". Porque "me parece repugnante y asqueroso que hoy en RAC1 hayas dicho que El Partido de la ELA que se celebró ayer para la lucha contra la ELA, lo definas como un evento de la ultraderecha porque asistieron Alvise Pérez, Alberto Tarradas y Fran Nicolás. Son el 0,13% de todas las personas que asistieron al evento. La ELA NO tiene ideología y todo el mundo es bienvenido para apoyar". Ante estas duras palabras, el presentador de RAC1 quiso contestar, aunque quedó todavía más en evidencia.

Jordi Basté se justificaba diciendo que solamente explicó que "la extrema derecha cogió protagonismo en un partido de fútbol solidario". Y finalizaba un largo hilo en X para decirle a Jordi Sabaté que "alguien te ha informado mal, muy mal". Sin embargo, el activista le contestó con el audio del programa, en el que se puede escuchar cómo Sabaté tenía razón en su publicación inicial. "No intentes manipular por favor, aquí tienes la prueba. Vergonzoso", respondió.

Como no podía ser de otra forma, las redes se llenaron de reproches a Jordi Basté por sus palabras en el programa y por su intento de dejar como un mentiroso a un Jordi Sabaté que, con un audio, demostró que tenía razón.