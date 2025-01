Gabriel Rufián consuma el seu fracàs i dimiteix com a regidor de Santa Coloma de Gramenet

Gabriel Rufián ha decidit dimitir com a regidor de Santa Coloma de Gramenet. D'aquesta manera, el diputat d'ERC al Congrés consuma el seu fracàs en la seva aventura municipalista, que ha durat un any i mig.

El fracàs en la política municipal de Gabriel Rufián és més que evident. Tot i que ell no volia, el partit el va convèncer perquè al maig de 2023 es presentés per ser alcalde de la seva Santa Coloma de Gramenet. L'objectiu tampoc era aquest, ja que Núria Parlón (actual consellera d'Interior de la Generalitat) acumulava ja diverses majories absolutes.

L'objectiu era, almenys, evitar una majoria del PSC i obligar Parlón a pactar. Però la ciutadania de Santa Coloma va dictar sentència. Nova majoria absoluta de l'aleshores alcaldessa i Rufián, que havia de revitalitzar ERC a la ciutat, amb prou feines va pujar lleugerament, passant de tres a quatre regidors.

Des de llavors, Rufián ha anat apareixent i fins i tot participant en els plens municipals de Santa Coloma de Gramenet. No obstant això, la seva prioritat sempre ha estat el Congrés. I el seu pas per la política municipal es va limitar a ser una estratègia del partit que va sortir malament. Ara, un any després d'iniciar-se l'experiment municipalista de Gabriel Rufián, el diputat republicà tira la tovallola (renunciant també a ser candidat per a les municipals de 2027) per centrar-se en les seves tasques a Madrid.

De fet, el triomf d'Oriol Junqueras en la guerra interna d'ERC no ha fet més que reforçar la figura de Rufián al Congrés. Junqueras competia contra una candidatura en la qual hi havia Teresa Jordà, número 2 dels republicans a Madrid. Per tant, en el congrés intern d'ERC no només es decidia el president, sinó que també es decidia qui es quedava amb les regnes del grup parlamentari a la Cambra Baixa. Unes regnes que seguirà portant Gabriel Rufián, que sempre ha mostrat la seva fidelitat a Oriol Junqueras, fent fins i tot campanya per la seva candidatura en les eleccions internes celebrades la tardor passada.