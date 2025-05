L'ANC, a la desesperada: ara vol polititzar el Clàssic de diumenge

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no aixeca el cap, i qualsevol ocasió és bona per intentar remuntar. L'entitat presidida per Lluís Llach s'ha fixat últimament en els esdeveniments esportius per guanyar un protagonisme social que ara no té. Després d'intentar omplir la Volta Ciclista d'estelades, ara volen polititzar el Clàssic de diumenge entre el FC Barcelona i el Real Madrid.

L'ANC ha citat els aficionats del Barça a rebre el Real Madrid amb estelades, aquest diumenge a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. “Mig món estarà pendent”, han dit a les seves xarxes socials. Aquesta és la nova estratègia de l'ANC, que davant la manca de suport social intenta fer accions cridaneres que li donin ressò internacional.

L'entitat ha demanat que els aficionats ensenyin les estelades durant l'himne, al minut 10:17 (en honor al Primer d'Octubre) i al minut 17:14. L'entitat desplegarà un cos de voluntaris que repartiran banderes independentistes a l'exterior de l'estadi. També han demanat a la gent que la porti de casa.

Més burles que entusiasme

De moment, la convocatòria a les xarxes socials ha causat més burles que entusiasme. El seu post s'ha omplert de comentaris rient-se de la seva obsessió per les performances i els actes simbòlics. Una cosa de la qual va viure el processisme durant anys, i que ara continuen utilitzant.

"Quina gran victòria", "jugada mestra" o "feu molta pena" són alguns dels missatges dels propis independentistes cap a l'entitat. N'hi ha que també demanen no barrejar futbol i política. Tot i que l'independentisme ho fa des de fa anys.

De fet, Tsunami Democràtic ja va intentar rebentar un Clàssic el 2019 amb accions que al final van resultar ser un fiasco. Volien omplir l'estadi de pancartes i cartells amb el lema "Sit and talk". Finalment no ho van aconseguir, però lluny de reconèixer el fiasco van donar la culpa a la policia i van denunciar "censura".

L'ANC, en plena crisi

L'ANC crida a aquesta nova performance mentre continua agonitzant en una crisi interna i sense suport social. Lluís Llach va prendre les regnes de l'entitat fa un any, precisament amb la intenció de rellançar-la com un moviment social més enllà dels partits. No només no ho ha aconseguit, sinó que ha esgotat el poc prestigi que li quedava.

El principal motiu de la desafecció popular és que els independentistes veuen l'ANC com a part de la mateixa traïció que els partits. A més, l'entitat continua insistint en una estratègia que es va demostrar fracassada, la dels shows i els actes simbòlics.