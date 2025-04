La Generalitat assegura que el 40% de presos estrangers no té intenció d'integrar-se

Actualment, a data de 31 de març de 2025, hi ha un total de 8.828 presos a les presons catalanes. És la xifra més alta registrada en l'última dècada. D'aquests gairebé 9.000 delinqüents que estan entre reixes, més de la meitat són estrangers (un 51,8%). Una xifra que en realitat és més alta, ja que el 48,2% restant també comptabilitza els interns d'origen estranger i els nacionalitzats.

El, potser, principal problema de tenir 4.574 presos estrangers a les presons de Catalunya és que un 40% d'ells no té cap mena d'intenció d'integrar-se. I aquesta és una afirmació que no és gratuïta. És una afirmació que fa la mateixa Generalitat.

Aquesta sentència apareix en un document oficial del Govern. Concretament, en les "Memòries de programes" dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023. És a dir, es tracta d'un document elaborat per l'anterior executiu. Sí, el d'Esquerra Republicana de Catalunya liderat per Pere Aragonès.

"Un 48,5% dels interns són estrangers[xifra que ara ha augmentat fins al 51,8%], dels quals el 40% no tenen expectatives d'integració social i laboral", assegura aquest document oficial de la Generalitat.

Gairebé 100 milions d'euros: el cost públic de mantenir estrangers que no s'integraran

Fa uns dies, a E-Notícies vam publicar el cost total de mantenir els gairebé 9.000 delinqüents que hi ha a les presons catalanes. La xifra és d'1,2 milions d'euros diaris. És a dir, 455 milions d'euros anuals.

Així doncs, fent comptes, la Generalitat de Catalunya s'està gastant, anualment, 94,3 milions d'euros en mantenir delinqüents estrangers que no tenen la intenció d'integrar-se. És la xifra que el govern català destina als aproximadament 1.800 reclusos sense DNI espanyol que, segons la mateixa Generalitat, "no tenen expectatives d'integrar-se".