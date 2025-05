Investiguen Valtònyc per una agressió a dos joves en una discoteca de Palma

El popular raper Josep Miquel Arenas, Valtònyc, està sent investigat per un jutjat de Palma per una presumpta agressió a dos joves que va tenir lloc el 20 d'abril passat en una discoteca. Els fets, segons consta a la denúncia presentada davant la Policia Nacional, van tenir lloc a altes hores de la matinada a la discoteca Pure Night Club, situada a Cala Major, zona del ponent de la capital mallorquina.

Els joves, segons la versió dels denunciants, van reconèixer Valtònyc al local d'oci i van entaular una conversa amb ell, de to amistós. L'aldarull va començar quan un va demanar dues copes i Valtònyc se les va apropiar, entenent que li estaven convidant.

Aleshores es va produir una discussió que va escalar ràpidament a una situació de conflicte i, sempre segons la versió dels denunciants, Valtònyc hauria començat a copejar a cops de puny als joves, fent necessària l'actuació dels serveis de seguretat de la discoteca, que van expulsar Valtònyc del local. Posteriorment, els dos joves van haver de ser atesos per personal sanitari a conseqüència de la baralla. Un va patir el desplaçament de tres peces dentals i unes altres ferides de caràcter lleu.

Des del seu retorn a Mallorca, a causa del decaïment de les euroordres contra ell, Valtònyc ha portat una vida discreta sense prodigar-se en mitjans de comunicació ni espais públics. També ha reduït la seva activitat artística i la seva presència a actes polítics.

De moment, no ha fet declaracions respecte al que ha passat ni comentat el tema a les seves xarxes socials. En una de les seves darreres aparicions, comentant la seva vida a Bèlgica en un pòdcast, les seves opinions sobre Carles Puigdemont van causar cert enrenou en acusar-lo de ser un garrepa i deixar veure certa distància personal entre ells.