L'alcalde de Figueres respon en una frase a les crítiques d'una ONG pel padró.

El control del padró ha obert un intens debat a Catalunya. Una sèrie d'alcaldes defensen la necessitat de més controls sobre l'empadronament per evitar fraus i vetllar per l'equilibri dels serveis públics. Altres consideren que com a porta d'accés d'aquests serveis, el padró és un dret i ha de ser indiscriminat.

El debat ha adquirit tons ideològics. Jordi Masquef lidera els alcaldes de Junts que fa temps que reclamen controls més estrictes del padró. L'esquerra catalana els ha assenyalat com a extrema dreta.

La Xarxa de Suport Mutu de l’Alt Empordà ha comparat Jordi Masquef i Junts amb Vox. “Ey, que tenen la mateixa proposta”, ha llançat l'entitat a les seves xarxes socials. Comparteix un cartell de Vox en què proposa “acabar amb els empadronaments fraudulents que permeten als il·legals accedir a les ajudes socials”.

Jordi Masquef ha recollit el guant i ha respost a l'ONG en X amb una sola frase. “Qui està a favor de permetre que s'empadronin fraudulentament al primer que vulgui, visqui o no a Figueres, per accedir a les ajudes socials (que paguem entre tots) sense haver contribuït a res?”

Jordi Masquef afegeix que "una cosa és la justícia social i una altra de molt diferent que ens prenguin el pèl". Per a l'alcalde, no es pot tirar de demagògia i després demanar més i millors serveis socials.

Veïns donen suport a l'alcalde

La contundent resposta de Masquef als veïns ha tingut un gran impacte a la xarxa X. Ha rebut tot tipus de comentaris, la gran majoria donant suport a l'alcalde. Molts veïns estan farts de pagar cada vegada més impostos per tenir uns serveis col·lapsats.

A més creuen que ha arribat el moment de posar mà dura a la delinqüència i l'ocupació. Consideren que durant anys s'ha emparat aquesta activitat delictiva a través de fomentar l'ús fraudulent del padró.

Un veí adverteix que “aquests personatges donaven suport a l'ocupació de l'edifici del carrer de Ponent”. Un altre afirma que el “negoci del tercer sector” dona “molts milions d'euros i paguetes que no volen perdre”. També animen l'alcalde a seguir en aquesta línia i asseguren que "els veïns estem al teu costat".

Aquest és probablement el missatge més significatiu: "Per descomptat que tens el suport dels ciutadans que treballem per guanyar-nos la vida, que contribuïm al sistema amb impostos. Però que també demanem seguretat i que no hi hagi gent que accedeixi de manera fraudulenta a cobrar pagues i serveis sense merèixer-ho i sense treballar".