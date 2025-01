La intervenció del mercat de lloguer: l'enèsim fracàs de l'esquerra

Recentment s'han publicat dades sobre el mercat del lloguer a Espanya. I el resultat és clar. La voluntat de les administracions d'intervenir el mercat no ha fet més que agreujar un problema que pateixen milers de persones.

L'esquerra fa un temps que intenta capitalitzar el descontentament per l'augment dels preus dels lloguers. I ho fa malgrat que fa un bon grapat d'anys que governen tant a tot l'estat, com a Catalunya com a Barcelona. Tanmateix, l'afany regulador està generant l'efecte contrari al desitjat, tal com venien advertint un bon nombre d'experts i també experiències en altres grans ciutats europees. Sembla, doncs, complir-se la màxima de: com més regulació, menys habitatge al mercat i més pujades de preu.

Segons ha publicat Idealista, el preu del lloguer a Espanya va patir un augment de l'11,5% en l'últim any. D'aquesta manera, el 2024 tanca amb un nou màxim històric. Especialment greu és la situació a Catalunya, on precisament s'ha volgut abanderar aquest afany intervencionista.

L'augment interanual en territori català és del 12,4%, gairebé un punt per sobre de la mitjana estatal. La pujada trimestral se situa en el 3,4%. A més, Catalunya se situa com la segona comunitat autònoma amb el preu més alt per metre quadrat. És a dir, una mitjana de 18€/m2, només superat pels 18,8€/m2 de Madrid (la mitjana del total d'Espanya és de 13,5€/m2).

Preus del lloguer per CCAA CCAA Preu lloguer €/m2 Augment anual (%) Comunitat de Madrid 18,8 16,4% Catalunya 18 12,4% Balears 17,6 9,5% País Basc 14,4 9% Canàries 14,1 10,3% TOTAL ESPANYA 13,5 11,5% Andalusia 11,8 10,5% Comunitat Valenciana 11,4 12,1% Navarra 10,5 6,6% Cantabria 10,4 11,6% Melilla 10 3,8% Aragón 9,4 8,6% Astúries 9,4 12,1% Galicia 8,9 9,4% Castella i Lleó 8,5 10,2% La Rioja 8,2 6% Regió de Múrcia 8,2 8,2% Castella-la Manxa 7,4 10,4% Extremadura 6,9 10,8% Font: Idealista

Per províncies, la situació no és massa millor. Al contrari. Barcelona és la província més cara de tota Espanya amb un preu de 19,9€/m2. Això significa un augment del 13,8% en l'últim any.

La província de Tarragona també ha patit un increment dels preus del lloguer en l'últim any. Concretament del 5,3%, situant-se així en 9,4€/m2. Més destacat és l'augment a Girona, que arriba als 12,8€/m2 després de pujar un 10,6% en els últims 12 mesos. Lleida, per la seva banda, ja supera Tarragona (9,9€/m2) després que els preus pugessin un 14,1% en l'últim trimestre (l'augment interanual se situa en el 3,8%).

D'aquesta manera, s'evidencia que el problema del lloguer s'ha disparat en els últims mesos i anys. I l'esquerra que porta sis anys a la Moncloa, gairebé una dècada a Barcelona i més o menys el mateix temps a la Generalitat, diuen voler abanderar un problema que ells mateixos han contribuït a empitjorar. La solució que proposen des d'una part d'aquesta esquerra (especialment Sumar, Podemos, ERC, la CUP i entitats afins com el Sindicat de Llogateres) és seguir regulant el mercat, malgrat els mals resultats que està donant aquesta opció. Això sí, cap d'ells s'ha pronunciat sobre aquest recent informe que els assenyala com a culpables o còmplices i que evidencia el drama del lloguer a Espanya i, especialment, a Catalunya.