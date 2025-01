Alejandro Fernández es pronuncia sobre la polèmica de l'estampeta: 'Guanyarem'

Alejandro Fernández s'ha revelat com un dels diputats més intel·ligents i amb la llengua més afilada del Parlament. Els seus discursos estan sempre carregats d'ironia. Encara que aquesta vegada, davant la polèmica de l'estampeta mostrada a les Campanades de TVE, s'ha posat seriós.

Recordem. La presentadora de les Campanades Lalachus va mostrar una estampeta amb el Sagrat Cor i un cap de vaqueta. La qual cosa va ser interpretada com una ofensa per molts creients, i va provocar la denúncia de Hazte Oír i la Conferència Episcopal Espanyola.

El gest es va produir en el transcurs d'una gala marcada per la ideologia woke, que va provocar divisió entre els espectadors. Lalachus i David Broncano van reivindicar els cossos no normatius i un habitatge digne per a tothom. Però es van oblidar del respecte als creients mostrant una estampeta que va obrir la caixa dels trons.

En les files progressistes no van trigar a aparèixer els Gabriel Rufián i Jordi Évole per defensar Lalachus i atacar novament els creients. A l'altre bàndol es van pronunciar personatges públics com el diputat de Vox Joan Garriga i l'escriptora Lucía Extebarría.

Ara s'ha pronunciat també el diputat del primer partit de la dreta a Catalunya, Alejandro Fernández. El tarragoní ha plantejat el debat en termes de "guerra cultural", i ha deixat clar que "guanyarem".

Missatge d'Alejandro Fernández sobre la polèmica

Si algú es pregunta què és la batalla cultural en política, que miri el que va fer Lalachus a Cap d'Any. És el que ve a dir Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya, després de la provocació dels presentadors de les Campanades. Davant d'això, anima a "donar la batalla", però fa dues advertències.

Primer, demana utilitzar l'"educació" i el "respecte" a l'hora de contestar a Lalachus. "La xabacaneria que la quedin ells", diu. En segon lloc, anima a no acceptar "mai" la "pretesa superioritat moral" dels progressistes.

"Educació sí, submissió mai, les nostres idees són millors i ho demostrarem", remata el dirigent popular.

És a dir, Alejandro Fernández anima a donar la "batalla cultural" contra els progressistes amb "educació" però amb fermesa, "sense submissió". Sens dubte un missatge contundent davant una polèmica que ha dividit la societat espanyola en una gala que sempre havia estat d'unió familiar.