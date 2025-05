VÍDEO | El minut d'or d'Alejandro Fernández sobre l'esquerra i les nuclears

“D'on ve tant d'odi a l'energia nuclear”. És la pregunta que ha formulat el líder del PP català, aquesta tarda, en el ple monogràfic sobre l'apagada. La seva resposta ha tornat a demostrar per què Alejandro Fernández és ara mateix el diputat més en forma del Parlament.

La seva intervenció de només dos minuts ha començat a viralitzar-se a les xarxes socials. Alejandro Fernández ha tornat a retratar l'esquerra, en aquesta ocasió per la seva obsessió contra les nuclears. El líder popular porta mesos advertint que el tancament de les nuclears és un suïcidi perquè condemna Catalunya a la dependència i l'encariment de l'energia.

El PP defensa el desplegament de les energies renovables però sense acabar amb les nuclears. Per a ells, l'apagada ha demostrat que l'energia nuclear és essencial per garantir l'estabilitat energètica. El ple deixa aquest minut d'or del diputat tarragoní.

D'on ve l'odi

Per respondre la pregunta, Alejandro Fernández es remunta als anys seixanta del segle passat, “quan els antics partits comunistes a l'Europa democràtica no tenien altre remei que acceptar que el capitalisme no només oferia més llibertat. També oferia més qualitat de vida als treballadors que la revolució del proletariat, que no només els privava de llibertat sinó que a més els matava de gana”.

Fernández diu que “aleshores els va tocar reinventar-se”, i que per això “són uns mestres”. Primer, segons ha dit, van deixar de dir-se comunistes per definir-se com a ecosocialistes. Després es van declarar ferms defensors dels valors postmaterialistes, en essència dos, l'ecologisme i el feminisme.

“Encara que ningú recorda una sola dona amb poder en un politburó comunista. Cal tenir barra. I ja se sap que ningú li posa més barra a la vida que un comunista ecosocialista”, ha dit. Ni Salvador Illa va poder contenir un somriure.

Rebuig ideològic que porta al desastre

Alejandro Fernández ha destacat la “paradoxa” que “durant dècades els responsables del desastre de Txernòbil van finançar els antinuclears a l'Europa democràtica mentre a Rússia convertien les estepes en un desert radioactiu”.

Ha assenyalat que l'esquerra segueix instal·lada seixanta anys després en els mateixos prejudicis. El seu rebuig nuclear és ideològic, ha dit, però a més suïcida i porta Catalunya al desastre.