ERC i Comuns, tous amb Illa i durs contra el 'negacionisme' i les nuclears

ERC i Comuns han tornat a actuar de salvavides del Govern de Salvador Illa, aquest cop davant la crisi de l'apagada. El President ha comparegut aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre l'apagada elèctrica de la setmana passada. Els seus aliats ERC i Comuns han estat indulgents, i han dirigit les seves crítiques a la dreta, el negacionisme climàtic i les centrals nuclears.

La portaveu d'ERC, Ester Capella, ha criticat el Govern per l'“apagada informativa” que va mantenir els ciutadans en suspens durant hores. Però en realitat ho ha utilitzat per atacar altres. “El Govern es va quedar a les fosques, i això és terreny abonat per a aquells que segueixen amb les tesis de les conspiracions”, ha dit.

La diputada republicana ha aprofitat per dir que “la descarbonització no és negociable”. I que l'apagada “no pot servir d'excusa per als negacionistes per qüestionar les energies renovables”. Per a ERC “el canvi climàtic és una realitat” i “cal apostar fermament per la transició energètica”.

Per cert, ERC votarà al Congrés juntament amb PP, Vox i Junts per allargar la vida de les centrals nuclears. Ara al Parlament demana a Salvador Illa que acceleri el desplegament de les renovables. Això sí, s'oposen als macroprojectes i els oligopolis.

ERC ha tret la seva acostumada fraseologia, parlant de "sobirania energètica" i "energètica pública". A més, demanen una comissió d'estudi (una altra) per sumar més òrgans a una administració sobredimensionada. En definitiva, lluny de criticar el Govern ERC ha aprofitat la crisi per atacar la dreta i fer ideologia.

Els Comuns eviten criticar el Govern

Els Comuns han estat fins i tot més indulgents amb Salvador Illa. De fet, Jéssica Albiach ha evitat qualsevol crítica al Govern i ha utilitzat la seva intervenció per atacar la dreta i defensar el seu model energètic.

Ha dit que "alguns de manera interessada tracten de centrar el debat públic en dir que cal allargar les nuclears i que les renovables són un problema". Per als Comuns, "l'apagada ha estat un pretext per a la dreta i l'oligopoli energètic per tornar a un model basat en les nuclears".

Albiach ha recordat que els oligopolis tenen beneficis de 12 mil milions d'euros anuals. I ha dit que compta amb el suport de la dreta catalana (Junts) i l'espanyola (PP). Ha retret que junts votessin en contra de l'impost a les energètiques "quan un de cada cinc llars pateixen pobresa energètica".

Ha acusat la dreta de "aprofitar el blackout per dur a terme una batalla cultural de caràcter trumpista al voltant del debat energètic". Ha dit que "davant del negacionisme" cal "avançar amb més força cap a un model descarbonitzat i públic".