El intento de robo a Jordi Sabaté en BCN retrata el buenismo de la izquierda woke

Hoy toca hablar de un caso que desmonta el relato de la izquierda que justifica la delincuencia.

Jordi Sabaté, activista que sufre la ELA, fue víctima de un intento de robo en medio de Barcelona hace unos días. Dos carteristas intentaron robarle las máquinas que le permiten vivir.

Que no nos venga esa izquierda woke a decirnos que los delincuentes delinquen por culpa de su situación económica. No, una supuesta pobreza no puede ser un comodín para justificar a miserables que intentan robar a una persona que no puede moverse.

Y es que lo peor de todo es que el caso de Jordi no es una excepción, tal y como os cuento en el vídeo. En Cataluña tenemos profesionales que han hecho de la delincuencia contra gente vulnerable su forma de vida. Y ya es suficiente con buenismo. Es necesario endurecer penas y agilizar los juzgados para pararles los pies.