Ens han enganyat: el pacte Junts-PSOE no frenarà l'arribada massiva de 'menes'

24 hores és el que hem tardat a descobrir el frau del pacte entre Junts i el PSOE pel repartiment de 'Menes' que s'acumulen actualment a Canàries.

Sí, dels 4.400 que hi ha en aquests moments a Canàries, Catalunya només en rebrà 20 o 30. El que no ens han explicat és que això no servirà per frenar l'arribada massiva de tipus a casa nostra.

I és que resulta que el 99% dels menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya no ho fan per via del repartiment. Ho fan per altres vies alternatives. És a dir, doncs, que a efectes pràctics, l'acord entre Junts i el PSOE és fum.

Total, Catalunya seguirà sent la comunitat que aculli més 'menes'. Perquè, no oblidem, és la comunitat que dona més ajudes a aquests joves. Un fet que genera un evident efecte crida. Per posar un exemple, Catalunya és una de les poques comunitats en què aquests joves poden estar cobrant una prestació fins als 23 anys.

I, mentre alguns criden que volem acollir, la Generalitat es seguirà gastant més de 115 milions d'euros anuals en acollir tipus perquè després acabem tenint centenars maldormint en comissaries.

En resum, la hipocresia i negoci que alguns fan al voltant d'aquest fenomen no acabarà amb aquest acord entre Junts i el PSOE.