Inseguridad desatada en Cataluña: tres apuñalamientos en un solo día en Lérida

La ciudad de Lérida vivió este fin de semana una jornada marcada por la violencia. En apenas unas horas se registraron tres apuñalamientos en la ciudad. Estos hechos han disparado la preocupación vecinal y han obligado al Ayuntamiento a anunciar medidas judiciales.

El primer caso se produjo el domingo por la mañana en el barrio de Pardinyes, cuando un joven de 25 años fue atacado en plena calle Ramon Llull. El agresor le asestó una puñalada en el tórax y huyó del lugar. La víctima fue trasladada en estado grave al hospital Arnau de Vilanova, donde permanece ingresada. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener al autor.

Horas antes, de madrugada, otro joven de 22 años resultó herido tras recibir tres cuchilladas durante una pelea multitudinaria. Los hechos ocurrieron a la salida de un local de ocio de la carretera N-230. Más de una decena de personas participaron en la agresión, que terminó con el joven en la UCI del mismo hospital. Afortunadamente, su vida no corre peligro, aunque continúa bajo observación.

El tercer apuñalamiento tuvo lugar también en la madrugada, en el carrer Boters, en el casco antiguo. Allí un hombre fue atacado durante un robo con violencia: el ladrón le hirió en la cara con un arma blanca para arrebatarle el teléfono móvil. La policía logró detener a dos sospechosos, una joven de 18 años y su hermano de 15, que se presentó en comisaría acompañado por su madre.

Un patrón de inseguridad

Las cifras confirman que no se trata de hechos aislados. Según datos del Ministerio del Interior, las agresiones con arma blanca y las peleas violentas han aumentado un 25% en Lérida en lo que va de año. También los robos con violencia se han disparado, con una media de casi un asalto al día en el primer trimestre de 2025.

El segundo del alcalde Larrosa, Carlos Enjuanes, anunció que la Paeria se personará como acusación particular en los casos de agresiones con arma blanca. “En Lérida, quien la hace la paga, y no vamos a permitir que nadie altere la convivencia en la ciudad”, declaró.

Los vecinos, sin embargo, consideran con razón que la sensación de inseguridad es cada vez mayor. Las agresiones a plena luz del día y la reiterada presencia de multirreincidentes refuerzan la idea de que la violencia urbana en Cataluña está alcanzando niveles alarmantes. Como siempre, este aumento de la inseguridad se enmarca en la impunidad de la cual gozan los criminales.