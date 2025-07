Indignació per la mort d’un cambrer de BCN després de ser atacat per un reincident

Barcelona ha tornat a ser escenari d'una tragèdia que ha commocionat veïns, hostalers i treballadors del sector turístic. Un cambrer de 54 anys, empleat del conegut Restaurant Barceloneta, va morir la setmana passada després d'estar diversos dies ingressat en estat crític per una agressió patida el passat 29 de juny, a la sortida de la seva jornada laboral

L'agressió va tenir lloc cap a les cinc de la matinada, al bell mig de la Barceloneta, una zona turística freqüentada per locals i visitants. La víctima estava tornant a casa acompanyat pel seu fill quan un jove en bicicleta va estar a punt d'atropellar-los. El cambrer li va recriminar la maniobra, cosa que va provocar una baralla violenta

L'agressor, un jove de 25 anys d'origen magribí i amb antecedents policials, va treure una navalla i es va llançar sobre la víctima. Segons van relatar testimonis, el treballador va caure a terra, es va colpejar el cap amb força i va perdre el coneixement. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital Can Ruti, on va romandre en coma fins a la seva mort el 17 de juliol:

En un primer moment, la Guàrdia Urbana va detenir l'agressor per un delicte de lesions, tot i que va ser posat en llibertat provisional. Un cop confirmada la mort del cambrer, la causa ha passat als Mossos d'Esquadra, que han obert diligències per determinar si existeix una relació directa entre l'agressió i la mort. Si es confirma, se li podria imputar un delicte d'homicidi

El cas ha desfermat una forta reacció pública. La família del treballador ha rebut múltiples mostres de suport a les xarxes socials, i organitzacions del sector com UGT Hostaleria han condemnat els fets i reclamat mesures urgents. “No pot ser que sortir de treballar de matinada signifiqui arriscar la vida”, van expressar des de l'organització sindical

La degradació de la ciutat

L'entorn de la Barceloneta, especialment durant la nit, ha estat assenyalat en diverses ocasions per la seva creixent inseguretat. Aquest no és un cas aïllat. En dates recents, dos joves de perfil similar van ser detinguts per matar a cops una persona sense llar a la mateixa zona. La reincidència d'aquests fets ha reobert el debat sobre la seguretat als barris turístics de la capital catalana

Des de l'Ajuntament no s'han ofert declaracions oficials, tot i que s'espera que el consistori i els Mossos reforcin la vigilància a la zona. Mentrestant, el Restaurant Barceloneta ha confirmat la mort del seu treballador, tot i que no ha volgut facilitar més informació per respecte a la família

El cas ha generat indignació tant per la violència del succés com per la sensació d'impunitat. Col·lectius veïnals i treballadors del sector hostaler han començat a organitzar concentracions en memòria del cambrer mort, alhora que exigeixen més presència policial i fermesa judicial davant aquest tipus d'agressions