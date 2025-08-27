Indignació davant la foto d’un multireincident que agredia ancianes a Tarragona
Veïns denuncien la impunitat de delinqüents reincidents i la por als carrers
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Tarragona un home per dos robatoris violents a dones d'edat avançada. L'operació es va tancar després d'un dispositiu policial que va permetre localitzar-lo i arrestar-lo. Tanmateix, el que hauria de ser una gran notícia ha acabat generant indignació a les xarxes socials i ha provocat uns 250 comentaris al post dels Mossos
La imatge que desferma l'enuig ciutadà
Els Mossos van publicar la fotografia del detingut, mostrant el multireincident responsable dels robatoris violents a ancianes a Tarragona. Lluny de tranquil·litzar la població, la imatge va provocar una onada d'indignació i crítiques a les xarxes socials
“No serveix de res detenir-lo si l'endemà torna a ser al carrer sense cap mena de conseqüència. I deixeu de pixelar i protegir els delinqüents”, expressava un usuari a les xarxes, reflectint el sentir generalitzat de qui veu com els mateixos agressors reincideixen sense aturador
Aquest cansament no és casual: segons dades oficials, el 2024 es van registrar 637 persones detingudes amb almenys 7 arrestos previs, un augment del 145% respecte al 2020. D'aquests multireincidents, el 94% són homes i el 57,5% tenen nacionalitat magribina, aquestes xifres reflecteixen el patró de delinqüència que la ciutadania critica a les xarxes socials
Els comentaris irònics no van cessar: frases com “en dos dies ja estarà lliure” o “són sempre els mateixos” es van repetir, evidenciant un cansament que va més enllà del cas concret. La ciutadania denuncia que els delinqüents gaudeixen d'impunitat mentre les víctimes en paguen el preu, creant una sensació d'inseguretat constant als carrers
Cerca de seguretat
“Prou de no poder passejar tranquils pels carrers, prou de reincidents que tornen a fer mal amb total impunitat, sense presó ni expulsions. Volem un país segur.”
La sensació de degradació de Catalunya és comuna entre una gran part dels seus habitants, que veuen com dia rere dia les seves ciutats esdevenen un perill. Barris abans tranquils registren un augment de robatoris, furts i agressions, i la població gran i vulnerable se sent especialment desprotegida davant la reiterada reincidència de delinqüents multireincidents
El problema no és només una qüestió de percepció. Els delinqüents que cometen furts menors, d'uns 400 euros, reincideixen contínuament a causa de l'escassa severitat de les condemnes. Aquesta sensació d'impunitat augmenta la frustració de la ciutadania, que observa com els mateixos agressors tornen a delinquir una vegada i una altra
Davant d'aquesta situació, l'exigència de solucions contundents es fa cada cop més forta. Veïns, comerciants i usuaris de xarxes socials coincideixen que només mesures fermes poden retornar la seguretat que la ciutadania sent que ha perdut. La paciència s'esgota, i el clam per un país segur ressona amb força a tot Catalunya
