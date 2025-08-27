Junts estreny però no ofega: primer favor a Pedro Sánchez abans de començar el curs
S'han abstingut en la votació per demanar la seva compareixença al Congrés dels Diputats
Carles Puigdemont va tornar a llançar un ultimàtum al PSOE, l'enèsim, durant la seva participació la setmana passada a la Universitat d’Estiu de Prada de Conflent. El president de Junts va amenaçar novament de deixar caure el Govern socialista. Només uns dies després, el seu partit ha fet el primer favor a Pedro Sánchez abstenint-se en la votació de la proposta del PP per obligar-lo a comparèixer al Congrés pels casos de corrupció.
La resta de socis del PSOE, entre ells ERC, ha votat en contra de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. El nou curs polític començarà com va acabar. Amb els socis del Govern aparentant exigència mentre reforcen el bloc d'investidura davant l'impuls del PP i Vox.
Això resulta més evident en el cas dels partits processistes, que s'havien esforçat a marcar distàncies amb el PSOE després dels escàndols de corrupció. A la primera de canvi han tornat a revalidar la seva lleialtat a Pedro Sánchez. Sobretot Junts, que amb aquest gest torna a allunyar les especulacions d'un acostament a Feijóo.
Volen un Govern dèbil, però viu
El PP va portar a la Diputació Permanent del Congrés la petició de compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions per la corrupció. Aquest dimarts es va votar la proposta, que incloïa la compareixença d'altres nou ministres del Govern. ERC ha votat en contra de totes les compareixences, tant del president del Govern com dels seus ministres.
Junts ha votat a favor de les compareixences de Félix Bolaños, Óscar Puente i Fernando Grande-Marlaska, i s'ha abstingut en la de Pedro Sánchez. Un moviment calculat, perquè són els tres ministres assenyalats per Junts: el de Justícia (amnistia), el d'Infraestructures (Rodalies) i el d'Interior (immigració).
Junts i ERC volen evitar un inici de curs polític calent que només beneficiaria el PP. Els interessa un PSOE debilitat però amb una crisi de Govern controlada que els permeti continuar tenint ells la clau de la governabilitat. D'aquí que bloquegin una compareixença que marcaria l'inici d'una legislatura que s'anuncia turbulenta.
Pressionar amb els pressupostos
Junts i ERC amenacen d'encendre-ho tot però no s'atreveixen a encendre la metxa. El seu pla consisteix a aprofitar la negociació dels pressupostos per acabar d'esprémer el poc que li queda al Govern.
ERC pressiona el Govern perquè acceleri la implementació del finançament singular i el traspàs de Rodalies. En el seu cas, l'aprovació dels comptes a Madrid té un fil directe amb l'estabilitat del Govern de la Generalitat. Oriol Junqueras ha intentat marcar distàncies, però sembla que la lleialtat d'ERC amb el PSOE i el PSC està fora de tot dubte.
Alliberat de l'obediència a Illa, Junts té més marge de maniobra per pressionar amb la no aprovació dels pressupostos de Sánchez. Puigdemont demana un compromís més enèrgic en qüestions com les competències d'immigració i l'oficialitat del català a Europa. Encara que amb més reserves que ERC, Junts tampoc sembla disposat a cremar-ho tot encara.
