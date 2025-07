Indepes esclaten contra l'ANC després de posar a la venda la seva samarreta per a la propera Diada

S'acosta la Diada, és a dir, s'acosta una altra data de processisme simbòlic. En conseqüència, no podia faltar una de les fonts més habituals de simbolisme processista: l'ANC. A més, d'un temps ençà, l'ANC també s'ha convertit en una casa de marxandatge per a tots els convençuts

Si fa poc més d'un any l'ANC venia barrets per “amagar presidents” - en referència a Puigdemont - ara torna al seu producte estrella: les samarretes. Amb gairebé dos mesos d'antelació, l'ANC ja ha posat en marxa la seva campanya de venda. “Hi ha més motius que mai per a la independència. Ja pots comprar la teva samarreta d'aquesta Diada i ajudar a organitzar manifestacions com la d'aquest 11-S”:

Ja no fa gràcia

Més enllà de l'anècdota, molts independentistes han tornat a carregar contra l'ANC per la seva versió lúdica de l'independentisme. Són multitud els usuaris que denuncien que l'ANC encara viu a l'última dècada i aferrada a una simbologia morta. “Em sap greu, però ja s'ha acabat el temps de les samarretes. Quin sentit tenen?” “A l'ANC se li ha passat el temps i és una eina processista més” “El que cal no és una altra samarreta, sinó una altra estratègia”, diuen els usuaris

Aquesta indignació crònica cap a l'ANC i el ‘bonisme’ independentista és més reveladora del que sembla. Apunta a una bossa de descontentament amb l'independentisme processista que encara no ha trobat sortida. En aquest sentit, són cada cop més els nacionalistes que demanen una actitud molt més combativa

“Pica més una altra Urquinaona que totes les samarretes” “Menys samarretes, més còctels molotov” "Quan aneu a ocupar el parlament m'aviseu, fins aleshores que compri la samarreta la vostra mare", diuen alguns usuaris

Aquesta és una altra prova que la dècada processista ha deixat un buit sociològic que encara s'està reajustant. El més determinant és que per primera vegada no serà el processisme tradicional qui recollirà tot aquest descontentament. Al contrari, partits com Aliança Catalana aposten per una via unilateral dura que sedueix molts d'aquests votants