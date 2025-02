L'establishment europeu entra en pànic

Les eleccions alemanyes d'aquest diumenge 23 de febrer poden marcar un abans i un després per al futur de la UE. Les enquestes continuen donant com a favorita la CDU, que podria forjar una coalició de centre amb la socialdemocràcia per salvar l'establishment. Però els últims atemptats jihadistes han disparat les expectatives de vot d'un AfD que podria donar un ensurt a les elits europees.

De fet, experts en demoscòpia comencen a especular amb una àmplia massa de vot ocult per al partit antiimmigració. L'establishment europeu ha entrat en pànic. Si AfD és capaç d'acostar-se al 30%, el cordó sanitari saltarà pels aires i ja res serà igual.

Seria un cop definitiu per a l'elit globalista en retrocés, que veu Europa com l'últim bastió de defensa davant l'onada reaccionària mundial. Especialment després del triomf de Donald Trump als Estats Units. Un govern ultraconservador a Alemanya deixaria Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron i Pedro Sánchez sols davant el perill.

És la culminació d'un procés de canvi de paradigma que porta anys gestant-se. La crisi migratòria, la recessió econòmica, l'elitisme burocràtic i la pèrdua de sobirania dels estats han portat a un augment progressiu de l'euroescepticisme.

Un procés que va començar a la perifèria (Polònia, Hongria), però que ha anat contagiant-se al cor de la vella Europa.

El canvi s'ha plasmat en una alternança política en països dominats històricament per la dreta moderada o la socialdemocràcia. Les polítiques de fronteres obertes, l'agenda woke i el malbaratament han deixat pas a governs ultraconservadors.

1.800 milions d'euros en propaganda

Però l'alternança no ha estat només electoral, sinó que també hi ha hagut un gir ideològic i cultural. La reclamació de més sobirania i el retorn a l'ordre i la seguretat ha disparat el suport a opcions que fa uns anys eren minoritàries.

Davant aquesta nova realitat, les elits globalistes europees han entrat en pànic i han decidit multiplicar la despesa en control ideològic. Un estudi de Thomas Fazi per a MCC Brussels ha desvelat tot un entramat per beneficiar amb milions d'euros a ONG i think tank afins. L'objectiu no era altre que promocionar l'agenda woke per impedir el creixement de l'ultradreta.

El centre neuràlgic de l'entramat és CERV (Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors), una autèntica maquinària propagandística per "promocionar els valors" de la unió. Dotat amb un pressupost de 1.800 milions d'euros, porta des de 2021 finançant a més de 3.000 ONGs i think tank que propaguen la ideologia progre. Aquestes són algunes de les més destacades:

Entitats finançades per la UE (2021-2025) Entitat Subvencions EuroCentralAsian Lesbian Community 6 M d'euros European Network Against Racism 4,9 M d'euros European Women’s Lobby 4,8 M d'euros International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans i Intersex Association 4 M d'euros Oxfam 3,4 M d'euros Font: La màquina de propaganda de la UE: Com la UE finança ONG per promocionar-se

La UE també va destinar milions d'euros a finançar entitats que es dedicaven a transmetre els valors progressistes en països com Polònia i Hongria. La qual cosa pot veure's com la ingerència d'un poder estranger en la sobirania dels estats.

De fet, el president hongarès Viktor Orban ha denunciat les ingerències de George Soros en aquests països amb diners públics de la UE. Segons Orban, Soros hauria sol·licitat a Brussel·les més finançament per propagar la ideologia woke davant el retorn de Donald Trump. Quelcom cridaner, després que acusessin Elon Musk d'ingerència en els estats europeus.

La reacció de l'establishment s'ha deixat veure també amb els atacs a X, en veure que han perdut el monopoli del control informatiu. Està clar que alguna cosa està canviant a Europa, i l'elit globalista ha entrat en pànic.