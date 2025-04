Immigrants demanen habitatge gratuït en una concentració a Granollers

Una recent publicació del Sindicat d'Habitatge de Granollers ha desfermat una forta polèmica a les xarxes socials després de mostrar imatges d'una concentració en què un grup d'immigrants reclama "habitatge gratuït, universal i de qualitat". La protesta, que segons el sindicat tenia com a objectiu denunciar un nou desnonament a la localitat, ha generat una onada d'indignació entre nombrosos ciutadans.

En el vídeo difós pel Sindicat d'Habitatge, s'observa un grup nombrós de persones - en la seva majoria d'origen estranger - portant pancartes i corejant consignes a favor del dret a l'habitatge. Una de les pancartes més comentades deia: "Habitatge gratuït, universal i de qualitat!", cosa que ha encès el debat a les xarxes:

"La policia protegeix els interessos de propietaris i empresaris, ajudant-los a augmentar la seva riquesa a costa de la classe treballadora", afirma el comunicat que acompanya el vídeo. El sindicat defensa la seva actuació sota la premissa de la solidaritat entre treballadors i denuncia el que consideren una creixent criminalització de la pobresa.

No obstant això, les reaccions no s'han fet esperar. Molts usuaris han criticat durament el que consideren una exigència desproporcionada. "La classe treballadora? La majoria no heu cotitzat ni una setmana...", escrivia un usuari. Un altre comentari, àmpliament compartit, deia: "L'únic que defenseu és la vostra guingueta, el vostre lobby, les vostres subvencions i la classe subsidiada".

Immigració i preus immobiliaris

L'episodi ha avivat el debat sobre les polítiques socials, la gestió de l'habitatge públic i la integració de la població immigrant. Com indiquen diverses fonts oficials, com el Banc d'Espanya, el creixement demogràfic i la concentració poblacional tenen un impacte directe en l'augment dels preus immobiliaris. I més encara en llocs com Catalunya, que han protagonitzat un creixement demogràfic molt marcat.

D'altra banda, ha quedat evidenciat que l'esquerra catalana s'ha encomanat a aquest problema per intentar revertir la seva decadència electoral. La CUP, per exemple, així com els Comuns, patrocinen sindicats d'habitatge afins per donar la batalla ideològica. L'objectiu no és altre que intentar capitalitzar políticament aquesta xacra social, que per ara no té la més mínima perspectiva de millora.