Un exregidor de la CUP esclata contra el partit: 'La deriva és tan lamentable...'

La recent estratègia de la CUP, marcada per un gir en la seva política d'aliances i una aproximació pragmàtica a partits com el PSC, ha provocat tensions internes i descontentament entre antics militants. L'últim en alçar la veu ha estat Xavi Angelergues, exregidor de la formació a Vilanova i la Geltrú, qui ha carregat amb duresa contra el partit en una publicació a xarxes socials.

“A mi no només em van expulsar de la CUP per dir que 'una dona té vagina i no penis'. L'altre expedient d'expulsió va ser 'per demanar reiteradament com assolir la INDEPENDÈNCIA'. La deriva és tan lamentable que deixar de militar-hi és el millor que ens ha pogut passar”, ha escrit Angelergues en resposta a una notícia que informava de la disposició de la CUP a pactar novament amb el PSC en qüestions socials.

El malestar d'Angelergues no és un cas aïllat. En els últims mesos, diversos sectors crítics han acusat la direcció del partit d'abandonar els seus principis fundacionals. El Procés Garbí, recentment aprovat com a full de ruta interna, proposa mantenir un discurs combatiu mentre s'incrementa la incidència institucional. Aquesta nova línia ha portat la CUP a donar suport a propostes com el decret sobre habitatge del Govern, impulsat per Salvador Illa, líder del PSC al Parlament.

Encara que des de la direcció s'insisteix que aquests pactes es fan sota condicions pròpies i sense renunciar als valors anticapitalistes, veus com la d'Angelergues consideren que el partit ha perdut el seu rumb i la seva identitat independentista.

Futur incert

El context electoral tampoc és favorable. Segons l'últim baròmetre del CEO, la CUP s'enfronta a un notable retrocés que podria deixar-la amb només tres escons al Parlament. Una pèrdua de rellevància que, per a molts, està empenyent el partit a buscar fórmules de supervivència política que contradiuen els seus principis fundacionals.

Mentre des de la cúpula es defensa la utilitat tàctica dels pactes amb el PSC i es redoblen les crítiques a Junts, acusat d'alimentar l'extrema dreta, el debat intern a la CUP es recrudeix. La fractura entre l'estratègia institucional i la base militant més radical sembla cada vegada més evident. El que està clar és que aquesta legislatura pot ser l'últim cartutx de la CUP per ressuscitar.