Les imatges que evidencien la degradació de moltes zones de Barcelona

Segons l’últim baròmetre de Barcelona, publicat fa unes setmanes, el 46% dels veïns creuen que la imatge de la ciutat ha empitjorat durant l’últim any. Un 83,4% creuen que l’incivisme a la capital catalana és un problema greu o molt greu. I la neteja ja s’ha convertit en el cinquè problema més greu per als barcelonins, per darrere de l’accés a l’habitatge, la inseguretat, el turisme i la immigració.

I, més enllà que la majoria aprova la gestió de Collboni al capdavant de l’Ajuntament, la degradació de moltes zones de Barcelona és evident. El Raval, Sant Antoni, Zona Franca... cada cop són més els veïns que miren amb preocupació el declivi del seu carrer, barri o districte.

Aquest fet és aprofitat, lògicament, per una part de l’oposició, que busca assenyalar la inacció del govern municipal socialista alhora que intenta guanyar-se uns veïns farts de veure com el seu carrer i el seu barri s’estan degradant.

És el cas de Daniel Sirera, líder del PP a la capital catalana, que des de fa temps ha fet de l’incivisme un dels seus principals cavalls de batalla. El cap de files dels populars a Barcelona, que amb els seus vots va investir Collboni, no dubta a aprofitar sempre que pot el mal estat d’algunes zones de la ciutat.

'Xeringues, orins, defecacions, venda de peix al mig del carrer'

Aquest dijous, Daniel Sirera ha publicat quatre fotos que evidencien la degradació d’algunes zones de Barcelona. Són imatges captades al barri de Sant Antoni, un dels principals afectats per la brutícia, la pobresa, les drogues i l’incivisme en general.

En aquestes s’hi poden veure, per exemple, moltes xeringues tirades a terra d’una d’aquestes ‘superilles’ que tan bé lluïen als renders d’Ada Colau, però que han acabat sent un focus de degradació. També s’ha convertit en una estampa habitual del barri veure gent dormint (tirada) en bancs o al mig del carrer, plens de brutícia i acumulant cartrons i escombraries.

"Barcelona 2025. Xeringues a terra. Gent dormint als bancs. Orinen, defequen, consumeixen i venen drogues, cuinen i venen peix al carrer sense control sanitari. L’esquerra ha convertit Barcelona en un abocador. Això no pot continuar així", escrivia l’alcaldable del PP a Barcelona a les seves xarxes socials.