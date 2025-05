La Gran Apagada reobre el debat de les nuclears a Espanya: Cal tancar-les?

La Gran Apagada ocorreguda aquesta setmana ha demostrat que, en contra del que deien el Govern i els seus adlàters, no es poden descartar les apagades elèctriques a Espanya. Tampoc en els pròxims anys. A l'espera de conèixer la versió oficial, els experts apunten a una “integració descontrolada de les renovables” i “problemes per cobrir l'augment de la demanda”.

Això obre novament el meló de l'estratègia energètica a Espanya. Des de fa anys, el Govern ha apostat per posar tots els ous en el mateix cistell amb les renovables i intervenir el mercat. Dos errors de gruix que han portat al col·lapse.

Però a més la Gran Apagada reobre el debat sobre les nuclears. Un informe d'Entso-e (Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat) va advertir l'any passat que el tancament de les nuclears augmentaria el risc d'apagades a Espanya. La qual cosa suggereix que podria haver-hi més apagades com aquesta en els pròxims anys.

El Govern socialista va programar el tancament escalonat de les centrals nuclears espanyoles entre 2027 i 2035. Això podria posar en risc l'estabilitat del subministrament elèctric, a més d'incrementar la dependència energètica de l'exterior.

El gran debat de l'energia

Davant el que ha passat aquests dies, PP i Vox han tornat a insistir en la necessitat de prorrogar la vida útil de les centrals nuclears a Espanya. Aquesta proposta ja es va debatre recentment al Parlament de Catalunya. El PP va proposar sol·licitar la pròrroga de les llicències de les centrals nuclears a la província de Tarragona, però només va ser secundat per Vox.

Les centrals nuclears generen prop del 60% de l'electricitat a Catalunya, i cobreixen més del 50% de les necessitats energètiques del territori. Per tant, és evident que s'ha convertit en una font indispensable per garantir un subministrament estable i assequible. Malgrat això, el debat va servir per deixar al descobert una vegada més el bonisme estèril dels partits de l'esquerra.

PSC, ERC, la CUP i els Comuns van defensar "garantir la sobirania energètica amb les energies renovables, sense afectar el territori i amb uns preus competitius". Paraules buides que xoquen amb la realitat. Tots els informes assenyalen que el tancament de les nuclears posarà en risc el subministrament i encarirà el preu de l'energia per a famílies i empreses.

La millor demostració d'això és que Catalunya és la comunitat d'Espanya que menys ha invertit en renovables. Aquest dèficit fa impensable que es pugui abastir la comunitat sense el suport de les nuclears. La qual cosa impedirà la "sobirania" que demanen aquests partits.

En defensa del model mixt

L'exemple d'Alemanya demostra les conseqüències negatives que pot tenir el tancament de les centrals nuclears. La decisió d'Angela Merkel ha portat el país alemany a perdre el lideratge energètic de la UE, a la crisi de la seva indústria i a dependre més que mai de Rússia. Però no és un cas aïllat, i els països europeus comencen a pensar-s'ho.

La Comissió Europea va encarregar recentment al Joint Research Centre (JRC) un informe sobre els beneficis i inconvenients de l'energia nuclear. L'estudi va concloure que l'energia nuclear és tan neta i ecològica com poden ser les renovables. Espanya va respondre al macroestudi amb dues fulles on deslegitimar aquesta postura.

Això exemplifica la ceguesa del Govern espanyol, que és la mateixa que la dels partits de l'esquerra a Catalunya. Els partidaris de prorrogar les nuclears no són contraris a les renovables, al contrari. Demanen la seva introducció paulatina, i el manteniment d'un model mixt fins que les renovables garanteixin al cent per cent un subministrament estable i segur.

El debat continua obert, però la Gran Apagada fa trontollar per primera vegada els arguments de partits i grups ecologistes. Per contra, dona ales a aquells que defensen mantenir les nuclears més enllà del programat pel Govern.