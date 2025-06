El Govern posa l'exdirector de la DGAIA al capdavant de la nova DGAIA: 95.000 € l'any

El Govern de la Generalitat continua amb les seves caramboles i jocs de mans per esquivar la crisi de la DGAIA. Després d’anunciar el canvi de nom de l’òrgan, ara acomiada el director de la DGAIA per reubicar-lo a la nova DGPPIA. José Muñoz Luque passa d’un òrgan a un altre, per mantenir els 95.000 euros corresponents al sou anual d’un director general a la Generalitat.

José Muñoz Luque va ser nomenat al març director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va acomiadar l’aleshores directora general, Isabel Carrasco, sis mesos després d’haver-la posat al càrrec. Va argumentar que la DGAIA necessitava obrir una nova etapa.

Dos mesos després, el Departament de Drets Socials anuncia el cessament de José Muñoz Luque com a director de la DGAIA en virtut del decret 112/2025. El mateix departament, en virtut del decret 113/2025, anuncia el nomenament de José Muñoz Luque com a nou director de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA).

Reforma o canvis estètics?

El Govern es va veure obligat a impulsar aquests canvis de manera urgent després de l’escàndol de prostitució infantil que esquitxava la direcció. Va anunciar, entre altres coses, la dissolució de l’òrgan públic per a la creació d’una nova direcció. Una cosa que ha estat criticada per l’oposició com a simples canvis estètics.

La consellera Martínez Bravo, en canvi, ha defensat que es tracta d’una renovació profunda de l’estructura. A més, assegura que, encara que s’anuncien ara, fa mesos que treballen en aquests canvis.

L’oposició considera que el Govern està intentant encobrir el seu soci de govern, ERC. Els republicans ostentaven la direcció de la DGAIA i de la conselleria d’Afers Socials quan van tenir lloc els escàndols de corrupció i prostitució infantil. PSC i ERC han unit forces juntament amb els Comuns per tapar el cas fins que ha estat impossible.

Un cop ha esclatat l’escàndol, el Govern ha intentat prendre la iniciativa anunciant un pla integral amb diversos canvis. Entre ells, el canvi de nom. Això ha obligat a cessar el director de l’ens per reubicar-lo al nou òrgan i mantenir el seu generós sou.

Canvis a la nova direcció

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va justificar el canvi a la cúpula de la DGAIA per la necessitat d’un “perfil més gerencial” per “abordar una nova etapa”. La portaveu va reconèixer que hi havia uns serveis “tensionats” per l’augment dels menors atesos i la seva complexitat.

La consellera Martínez Bravo va anunciar que les entitats externes continuaran gestionant l’acollida però no les ajudes. Aquest servei passarà a estar internalitzat per a una major fiscalització. A més, es preveu incorporar 300 nous professionals fins al 2027, i implementar un nou model de gestió amb més tecnologia, planificació i coordinació.