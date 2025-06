Dani Sirera denuncia el robatori del telèfon mòbil d’un regidor del PP de Barcelona

El Govern del PSC a Barcelona, liderat per Jaume Collboni, treu pit per la millora de les xifres de criminalitat a la ciutat comtal. En el primer trimestre de 2025 s'han reduït un 6,4% els delictes convencionals. La millora de les xifres s'assenta en la reducció d'alguns delictes com els homicidis i els robatoris.

Però la situació continua sent preocupant. Entre gener i març de 2025 s'han denunciat 2.621 robatoris amb violència i intimidació a Barcelona, i 19.327 furts. Això fa que la ciutat comtal continuï entre les capitals europees més insegures ara mateix.

Mentre el Govern municipal treu pit, els partits de l'oposició critiquen la degradació de la seguretat ciutadana a Barcelona. De vegades, els mateixos representants polítics són víctimes d'aquesta inseguretat. És el que li ha passat a un regidor del PP, que segons denuncia el seu partit ha estat víctima d'un robatori a Barcelona.

Una denúncia amb sorpresa final

El president del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha denunciat davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra la inseguretat que pateixen els barcelonins. Ho ha fet en aquest vídeo que ha penjat a la xarxa social X.

Sirera acompanya el regidor del PP a Barcelona, Víctor Martí, que fa tan sols uns dies va ser víctima d'un robatori. Li van robar el telèfon mòbil, i segons explica ell mateix va haver d'esperar una hora i mitja a comissaria per posar la denúncia. "Però el pitjor no és això", afegeix Sirera.

Víctor va seguir el rastre del seu telèfon mòbil, i gràcies a un localitzador va aconseguir arribar fins a ell. Ho va posar en coneixement de la policia, però "no van fer res, no van enviar cap patrulla ni van fer cap comprovació". Això sí, els agents li van dir que en aquell lloc es recullen molts mòbils que després s'envien a altres parts del món.

El PP alça la veu

El PP ha alçat la veu per denunciar el robatori de 31.000 telèfons mòbils a l'any a Barcelona, "mentre el Partit Socialista no fa absolutament res". Sirera ha dit que "això s'ha d'acabar".

"Avui m'ha passat a mi, però demà li pot passar a qualsevol veí de Barcelona", adverteix Víctor Martí.