A Junts li entra la por amb Pedro Sánchez

Les relacions entre el PSOE i Junts tornen a patir una davallada després de l'enèsima amenaça dels postconvergents. El partit de Carles Puigdemont torna a la mateixa estratègia que ha anat repetint aquests últims mesos. Escenifiquen el seu enuig per l'incompliment dels acords amb el PSOE i amenacen amb una ruptura que mai arriba.

Encara que aquesta vegada Junts sí que té motius per desconfiar de la conveniència de seguir lligat al PSOE. La por que el Tribunal Suprem acabi decidint sobre l'amnistia de Puigdemont situa la partida en un nou escenari. A Junts temen que Pedro Sánchez els deixi penjats i convoqui eleccions anticipades sense haver resolt el tema de l'amnistia.

Junts torna a l'amenaça per augmentar la pressió sobre el PSOE, però des de Moncloa asseguren que estan molt tranquils. Els juntaires han abusat massa de l'ultimàtum i han perdut credibilitat. Ara Puigdemont es veu atrapat en un carreró sense sortida.

Por a quedar penjats

Retirar el suport al Govern de Pedro Sánchez deixaria a Carles Puigdemont sense la xarxa de protecció del Tribunal Constitucional. Es fa molt difícil pensar que l'expresident pogués obtenir la mesura de gràcia en un eventual govern de PP i Vox. Una vegada més, malgrat els escarafalls, es demostra que Junts perd més que guanya si fa caure el Govern de Pedro Sánchez.

Però la dilatació de l'amnistia i la proximitat d'unes possibles eleccions anticipades augmenta els costos de seguir mantenint el Govern de Pedro Sánchez. Puigdemont està començant a albirar el pitjor dels escenaris. Aquell en què Pedro Sánchez avança les eleccions deixant-lo en mans d'una judicatura contrària a l'amnistia.

Això no només impediria el retorn de Puigdemont a Catalunya, sinó que seria també un dur cop per a la imatge de Junts. A Waterloo creix la por a quedar com els ximples de la pel·lícula i donar la raó a aquells que els van acusar de donar els seus vots a canvi de res.

Sánchez segueix amb el seu pla

El nerviosisme s'ha disparat després de les declaracions del jutge Llarena sobre la incapacitat del Tribunal Constitucional d'amnistiar a Puigdemont. El Suprem va dictaminar la setmana passada no amnistiar els independentistes processats per malversació. Ara, Llarena ha dit que els recursos davant el Constitucional no prosperaran, i per tant tanca la porta a l'amnistia de Puigdemont.

El nerviosisme s'ha convertit en pànic davant les últimes especulacions procedents de Podemos. Els morats han assegurat que Pedro Sánchez convocarà eleccions anticipades a l'estiu de 2026 per fer-les coincidir amb les andaluses.

Cal recordar que tant Podemos com Junts tenen un suport crític al Govern, i aquí tots estan jugant les seves cartes. Però la sola idea que Sánchez convoqui eleccions dins d'un any ha disparat el pànic a Junts. Per primera vegada es plantegen la necessitat de fer caure el Govern abans que el PSOE els deixi penjats.

A Moncloa es respira tranquil·litat davant la seguretat que l'òrgan és un altre farol. Els socialistes volen calmar a Puigdemont amb noves concessions i emplacen a seguir treballant en les reunions bilaterals. Mentre Puigdemont es desespera, Sánchez segueix amb el seu pla.