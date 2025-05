Els socis d'investidura es barallen: el Govern assenyala ERC per la DGAIA

Junts està volent portar la iniciativa amb els escàndols de la DGAIA que afecten ERC i de retruc els seus socis PSC i Comuns. Primer es va avançar amb la proposta d'una comissió d'investigació després de destapar-se els abusos a una menor sota tutela de la Generalitat. Aquest dimarts ha portat una moció al Parlament per demanar explicacions al Govern sobre la gestió del Departament de Drets Socials.

La diputada de Junts Ennatu Domingo ha afirmat que “la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència està fallant en el seu objectiu de protegir els més vulnerables”. Ha recordat que l'organisme té sota la seva tutela 20.000 menors en risc d'exclusió social. “Serem rotunds en la fiscalització de la DGAIA i demanarem els canvis necessaris per a la seva transformació integral”.

A més, Junts ha criticat que el Govern desoís les recomanacions de la Sindicatura fa uns mesos i ara s'apuntin al carro de la comissió d'investigació. Ha reiterat que “la situació és molt greu” i ha demanat “celeritat” al Govern per donar respostes.

Junts ha recordat les greus irregularitats a la DGAIA quan estava dirigida per ERC. Com prorrogar contractes de serveis sense cap signatura que formalitzés la seva continuïtat. O utilitzar el procediment d'emergència per prorrogar els contractes freqüentment sense cap justificació.

Com ja va apuntar en el seu moment la sindicatura, Domingo ha recordat que ni la pandèmia ni el 155 justifiquen els desordres a la DGAIA.

La consellera assenyala a ERC

La consellera Mònica Martínez ha comparegut al Parlament per reconèixer “defectes en la gestió, suposades irregularitats i problemes estructurals”. Però també ha culpat els seus predecessors en el càrrec.

Martínez afirma que la DGAIA “no s'ha adaptat al creixement de la població i el canvi de reptes”. Ha deixat clar que “no és una cosa de fa quatre dies, és quelcom de fa, almenys, una dècada”. Assenyala així clarament a ERC, que va gestionar la DGAIA des de 2016 a 2024.

La consellera ha dit a més que els menors a cura de la DGAIA han augmentat un 84% aquests deu anys, de 8.600 a 14.400. No ha esvaït els dubtes sobre per què va cessar la directora general sis mesos després d'haver-la nomenat. Però ha promès canvis estructurals.

Mònica Martínez ha anunciat que els pròxims dies presentaran un pla de transformació radical de la DGAIA, en el qual "portem mesos treballant". Assegura haver fet tot el possible després de l'escàndol, com obrir un expedient, comparèixer i oferir-se com a acusació particular. També s'ha atribuït la sol·licitud d'una comissió d'investigació.

Salvi's qui pugui

La diputada de Junts ha advertit que no participaran en cap farsa per tapar-se les vergonyes uns a altres. Feia referència a la comissió d'investigació impulsada per ERC, PSC i Comuns. Junts acusa el Govern i els seus socis d'haver promogut la comissió a remolc de la petició de Junts.

La realitat és que el Govern ha arribat tard i malament, perquè durant mesos van estar bloquejant la investigació al Parlament juntament amb ERC i Comuns. El mateix ha passat amb els mitjans públics i la premsa subvencionada. Només han reaccionat quan ha estat inevitable, i ara estan intentant salvar cadascú el seu.