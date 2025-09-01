El Govern admet el 'risc per a la seguretat' de la immigració a Espanya
L'administració central comença a acceptar la situació d'algunes comunitats autònomes
El Ministeri de Seguretat Social i Migracions admet que l'arribada massiva d'immigrants a Canàries representa un “risc per a la seguretat”. Segons l'informe, l'increment de l'arribada de persones a costes espanyoles genera “situacions de greu perill per a l'ordre públic”. Aquesta situació ha portat el Ministeri a encarregar a l'empresa pública Tragsa els serveis de suport als centres de primeres arribades.
El Govern adverteix del risc de desbordament i desordres per la immigració massiva
El document oficial, del qual es fa ressò Vozpópuli, adverteix que qualsevol retard en l'atenció dels nouvinguts pot generar greus riscos per a l'ordre públic. Centres saturats, serveis essencials interromputs i acumulació de problemes posen en perill tant els treballadors com els migrants. Això crea un caldo de cultiu per a conflictes i desordres, segons el document.
A més, l'alerta inclou la necessitat de prevenir malalties infectocontagioses, garantir quarantenes i desinfeccions adequades, així com assegurar allotjament i manutenció. La manca de recursos bàsics pot derivar en situacions de perill extrem per a persones vulnerables, sobretot en un moment de crisi econòmica i social.
La pressió sobre Canàries és especialment crítica a causa de la insularitat i la saturació de serveis locals i autonòmics. El Govern subratlla la urgència de protegir els drets dels immigrants segons la Llei Orgànica 4/2000. Però al mateix temps evidencia que la gestió actual és al límit, amb riscos que podrien afectar la seguretat, l'ordre social i la convivència a les illes.
Desbordament i pressió als centres d'acollida
Tot i que els centres d'acollida a Canàries fa mesos que estan oberts, mantenir-los funcionant a ple rendiment s'ha tornat un maldecap. L'arribada constant d'immigrants irregulars manté la pressió al límit i obliga les autoritats a improvisar per assegurar allotjament, manutenció i salubritat. Oficialment, hi ha 737 places per a menors, però en realitat més de 5.000 menors es troben allotjats, sis vegades més del permès.
Els trasllats entre centres, la reagrupació de famílies i la integració social compliquen la logística diària. Cada nou ingrés exigeix més recursos i personal, cosa que les autoritats admeten que no sempre es pot cobrir. La saturació ha obligat el Govern a declarar la contingència migratòria i reubicar uns 4.000 menors cap a la Península.
La saturació no només afecta els migrants, sinó també els treballadors dels centres, que es veuen desbordats per la càrrega de feina i l'acumulació de problemes específics. Això augmenta el risc d'incidents, redueix la qualitat de l'atenció i genera un ambient tens tant per als empleats com per als nouvinguts.
Crítiques a l'executiu
La gestió del Govern davant l'arribada massiva d'immigrants a Canàries afronta serioses dificultats. Centres saturats, recursos limitats i personal desbordat generen un risc real d'incidents i desordres.
La combinació de menors amuntegats i serveis essencials insuficients posa en evidència la pressió extrema sobre el sistema d'acollida. Així com la necessitat de mesures urgents.
En l'àmbit polític, els principals partits han reaccionat amb crítiques contundents. VOX ha assenyalat que la situació representa una amenaça per a la seguretat i l'ordre públic, i ha demanat la repatriació d'immigrants irregulars. El Partit Popular, per la seva banda, qüestiona el repartiment obligatori de menors entre comunitats autònomes i adverteix que no assumirà ingressos sense finançament adequat
Més notícies: