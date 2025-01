Una professora de periodisme dona una lliçó a Vicent Partal després d'intentar ridiculitzar-la

El nerviosisme s'ha apoderat dels mitjans de l'establishment polític arran de la difusió de l'escàndol sexual al Regne Unit. Fins al punt que alguns tòtems del periodisme català comencen ja a assenyalar públicament altres companys. És el cas de Vicent Partal, que ha volgut ridiculitzar una periodista en un vídeo ple d'arrogància i de pretesa superioritat moral.

L'elit globalista s'ha vist amenaçada per la revelació de noves informacions sobre les violacions de nenes al Regne Unit. El cas, darrere del qual hi ha una xarxa d'explotació dirigida per musulmans, va sortir a la llum fa deu anys. Però les autoritats britàniques han bloquejat qualsevol investigació, permetent que seguissin les violacions i desemparant les víctimes.

La difusió d'Elon Musk a X ha servit com a altaveu. L'elit política i mediàtica, des d'Emmanuel Macron fins als polítics i els mitjans subvencionats catalans, han reaccionat. No posant-se al costat de les víctimes, sinó atacant Elon Musk.

L'últim exemple el trobem en Vicent Partal, director de Vilaweb, que ha volgut asseure càtedra en un polèmic vídeo de deu minuts. Acusa els “trols de l'extrema dreta” de donar veu a les “mentides” d'Elon Musk. I el que és pitjor, assenyala directament companys de professió amb voluntat d'escarn públic.

Durant el vídeo comparteix el tuit de Mireia Camacho, professora de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i especialista en tractament de dades. Mireia li ha donat tota una lliçó, responent-li a X.

Mireia Camacho dona una lliçó a Vicent Partal

Vicent Partal comparteix un tuit en què Mireia denunciava el silenci dels mitjans davant les noves informacions sobre l'escàndol del Regne Unit. Ho fa a més amb arrogància i menyspreu cap a la periodista. "Diu que és professora de periodisme", diu amb displicència.

"Ja que Vicent Partal ha decidit burlar-se de mi i de la meva feina, li explicaré per què penso que el que està passant hauria d'estar en tots els mitjans", ha respost Mireia.

Un dels mantras dels mitjans públics i subvencionats a Catalunya aquests dies és que el del Regne Unit és una cosa del passat. I que Elon Musk ho porta a col·lació ara per desestabilitzar el govern socialdemòcrata britànic.

"Per començar", recorda Mireia, "el 2014 es parlava d'un cas en una ciutat amb nombroses víctimes. Ara que segueix havent-hi[violacions]ja no és un fet noticiable?".

Al costat de les víctimes

A més, la professora recorda que ara el tema no l'ha tret Musk sinó "els periodistes anglesos" que estan actualitzant els casos ocorreguts en els últims mesos. "Destacen que les xifres de violacions segueixen pujant, l'últim any molt més que en els anteriors", afegeix.

Això demostra el criteri de rellevància de la informació, que els mitjans afins al poder segueixen negant. Però hi ha més.

Com apunta la professora, els mitjans britànics han de recórrer a fonts alternatives a la policia perquè les víctimes no s'atreveixen a denunciar. "Les tracten com a delinqüents o les desincentiven a fer-ho". Fins i tot s'han creat xarxes de solidaritat entre les víctimes perquè se senten abandonades per les administracions.

En aquest cas, sorprèn molt l'actitud d'aquests mitjans que després són els primers a fer bandera del feminisme i campanyes com jo sí que et crec. En aquest cas, les víctimes són una amenaça per al seu relat i per tant no interessen.

Una lliçó de periodisme

Mireia acaba amb un al·legat final. "Actualment tenim un problema que no està solucionat i segueix creixent", adverteix, "molts violadors segueixen lliures i se segueix ignorant les víctimes". Critica a més la "persecució" als "periodistes que investiguen".

"Ara resulta que denunciar-ho et fa d'ultradreta i fanàtica d'Elon Musk", lamenta aquesta professora de periodisme. Tota una lliçó a Vicent Partal després del seu últim exercici d'arrogància.