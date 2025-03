La Generalitat torna a premiar la polèmica Fundació Bofill amb dos sous de 70.000 €

En el vídeo d'avui us porto en exclusiva una nova polèmica relacionada amb la Fundació Bofill. Aquesta fundació, una de les grans responsables de l'enfonsament del sistema educatiu català, torna a estar en el punt de mira. I és que, una vegada més, la Generalitat ha tornat a premiar aquesta controvertida entitat.

Després de conèixer-se que la Fundació Bofill ha cobrat més de 15 milions d'euros en subvencions i que tenen fins a onze pisos turístics a Barcelona, una nova polèmica els posa en el focus mediàtic. Recentment, la Generalitat ha contractat dues persones relacionades amb aquesta fundació per liderar dos projectes diferents. I el sou que rebran és d'allò més generós: gairebé 70.000 euros anuals cadascú.

Dues dones lideraran uns projectes d'avaluació, assessorament i formació a la Conselleria d'Educació i a la de Drets Socials. Una ha treballat més de 5 anys a la Fundació Bofill com a responsable de programes i cap de diversos projectes. I l'altra ha estat voluntària de la Fundació Bofill durant més de 12 anys.

Aquestes dues dones han estat contractades després de superar un procés de selecció de dues fases. La primera, en la qual s'han de complir uns requisits i es fan punts de forma objectiva. I la segona, en la qual s'ha de superar una entrevista i es fan punts de forma subjectiva. És a dir, que dins d'uns certs paràmetres, s'acaba seleccionant a dit el guanyador.

A més, es tracta de les places més altes de funcionariat i habitualment s'adjudica a funcionaris de carrera i no a funcionaris interins. Aquest diari ha buscat en els nomenaments del cos superior, però no ha pogut confirmar que les guanyadores de les places siguin funcionàries de carrera.

Com és possible que segueixin les portes entre la Fundació Bofill i la Generalitat? I el més important: com és possible que la Generalitat segueixi confiant i premiant aquesta fundació amb un ampli currículum de polèmiques? I més en un procés que ha aixecat sospites? Així funciona Catalunya i, especialment, el seu sistema educatiu.