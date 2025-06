Alejandro Fernández fa posar vermell Jordi Évole per la seva defensa de Santos Cerdán

La crisi del PSOE en les darreres 48 hores ha fet que les xarxes socials s'omplin de vídeos i notícies d'hemeroteca. Per exemple, s'ha viralitzat la intervenció en què Pedro Sánchez va retreure a Maríano Rajoy la corrupció del PP. O també el vídeo d'Albert Rivera desemmascarant Pedro Sánchez, i una jove Yolanda Díaz quan reclamava tolerància zero amb la corrupció.

L'hemeroteca és cruel i està deixant retratats molts. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha compartit un article de Jordi Évole de 2023 en què demanava un carrer per a Santos Cerdán.

“Si els catalans tenim memòria i som justos, algun dia, en algun poble o ciutat catalana podrem transitar pel carrer de Santos Cerdán”. Jordi Évole va escriure aquestes paraules a l'escalf de l'eufòria per la investidura de Pedro Sánchez. L'acord Junts-PSOE va ser gràcies a Cerdán, a qui aleshores Évole anomenava “la revelació de la negociació”.

Jordi Évole i Pedro Sánchez

Alejandro Fernández ha compartit l'article després que Pedro Sánchez l'obligués a presentar la seva dimissió per la suposada corrupció. Ha acompanyat l'article d'un irònic “Ejem…”.

El sanchisme va crear tot un ecosistema d'aduladors mediàtics que han prosperat a l'ombra de Pedro Sánchez. Jordi Évole n'ha estat un dels casos més evidents. Sota el Govern socialista, Évole va passar de ser un reporter del munt a cap d'una productora que facturava més de 7 milions d'euros anuals.

Això explica per què Jordi Évole va criticar durament la corrupció del PP però porta callant tot aquest temps sobre els escàndols que esquitxen el PSOE. El comunicador ha mostrat sempre el seu suport entusiasta i sense fissures a Pedro Sánchez. L'enfonsament del sanchisme amenaça ara l'ecosistema que va ajudar a crear.

Pluja de crítiques a Jordi Évole

El missatge d'Alejandro Fernández ha donat lloc a una pluja de crítiques al periodista i productor Jordi Évole. Hi ha molts comentaris com "el d'Évole no té nom" o "Jordi Évole ja no enganya ningú". El qualifiquen de "personatge esperpèntic" i li retreuen haver-se fet d'or a l'ombra del Govern corrupte.

Mentrestant, continua la crisi al PSOE a mesura que van apareixent nous detalls sobre l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil. L'últim, publicat per Vozpópuli, és que Pedro Sánchez coneixia la corrupció quan va prescindir de José Luis Ábalos com a secretari d'organització.