ERC intenta ara marcar perfil dur amb el PSOE i les xarxes els enfonsen: 'Còmplices'

Paperot dels partits processistes catalans davant la crisi del PSOE que amenaça de fer caure el Govern de Pedro Sánchez. Primer Jordi Turull i Gabriel Rufián van sortir en defensa del PSOE i van tancar la porta a qualsevol operació per fer caure el Govern. Amb el pas de les hores van intentar canviar l'estratègia marcant un perfil més dur, però no van fer més que deixar-se en evidència

A ERC, Gabriel Rufián va denunciar una persecució de les clavegueres de l'Estat contra l'esquerra i l'independentisme. Després d'hores de silenci, després de la compareixença de Pedro Sánchez, el partit va canviar de rumb. Veient que havien quedat en evidència, van intentar escenificar una postura més exigent

La secretària general Elisenda Alamany va exigir “explicacions” davant uns “fets molt greus” que “requereixen mesures contundents”. La mà dreta de Junqueras va dir que “fa temps que apareixen informacions sobre el PSOE”, i que “Sánchez no pot amagar el cap sota l'ala”

La pregunta seria per què ERC ha seguit i segueix donant suport al PSOE tot i totes les informacions de presumpta corrupció que han anat apareixent. Però Elisenda Alamany té els comentaris bloquejats a X i no pot rebre respostes

Qui sí que té els comentaris oberts és Isaac Albert, vicesecretari general de comunicació d'ERC. Aquest va exigir “explicacions clares” en un tuit on va demanar una auditoria al Ministeri de Transports. “El PSOE ha d'arribar fins al final i fer net, i que la justícia actuï per esclarir els fets”, va afegir

També va aprofitar per ficar la falca contra PP i Vox. Va dir que “mai seran una alternativa perquè encarnen una corrupció sistèmica”

Les xarxes enfonsen els republicans

El missatge d'Isaac Albert ha rebut tota mena de comentaris crítics, acusant ERC de “còmplices” i advertint que “cauran” juntament amb Pedro Sánchez. “No podeu ser més cínics i hipòcrites”, resa un dels comentaris. “Quina manera de protegir el PSOE”, diu un altre, preguntant-se si el PSOE no és una corrupció sistèmica

Molts recorden l'escàndol de corrupció a la DGAIA, i diuen que "tapeu les vergonyes del PSOE perquè ells tapin les vostres". "Esteu tan enfangats com el PSOE o més, i evidentment us ajudeu mútuament per tapar-ho tot", diu un comentari. Un altre diu que "si ets còmplice d'un lladre, ets un lladre"

Afirmant que ERC "està tan plena de corrupció" que ja no saben com tapar-la, i per això s'aferren al PSOE. Vategen un futur negre per al partit d'Oriol Junqueras. Aposten que ERC caurà amb el PSOE a les pròximes eleccions