La Generalitat avala l'ús del niqab a les aules dels centres educatius

L'ús del vel islàmic a les escoles és un vell debat que ara torna al carrer amb més força a Catalunya. L'augment de la immigració d'origen islàmic i la radicalització religiosa ha multiplicat l'ús en públic d'aquesta peça de vestir. La qual cosa xoca directament amb els valors occidentals d'igualtat i respecte a la dona, especialment quan es tracta de nenes menors d'edat.

Mentre que en altres països com Alemanya el burka i el niqab estan prohibits a les escoles, a Espanya existeix un buit legal. En alguns casos, fins i tot, l'autoritat competent intercedeix a favor del seu ús. Això és el que ha passat a Catalunya.

El niqab és un tipus de vel islàmic que cobreix completament el rostre de la dona, deixant només els ulls al descobert. El compte de X @petitcomite_ va alertar després d'haver vist el primer niqab en un institut de Barcelona. “Només queda la reixeta als ulls”, va afirmar en al·lusió al vel més extrem que és el burka.

“És molt habitual veure hijabs i similars a les aules de FP, fins ara, però sempre se'ls veia la cara”, va al·legar. Així mateix, va demanar explicacions a la Conselleria d'Educació i a l'ajuntament de Barcelona.

Ara ha actualitzat la informació afirmant que la direcció del centre va consultar al departament d'educació com abordar aquest cas. “El consorci va respondre que cada matí s'ha d'identificar a la conserge, i que a la una se li ha de proporcionar temps i un espai per pregar”.

“Si Educació ha de fer alguna cosa”, respon un usuari, “que no sigui imposar-ho a la resta de noies per solidaritzar-se amb la que ho porta i que no se senti estranya”.

Un perillós buit legal

El buit legal en aquest camp fa que l'autoritat actuï de forma arbitrària en cada cas, seguint no se sap ben bé quins criteris. A Catalunya, l'autoritat en aquests casos acaba prioritzant sempre el respecte religiós i a les minories. Fins i tot per sobre de la integritat de les dones (en aquest cas menors), malgrat tenir “el govern més feminista de la història”.

En altres estats europeus com Holanda, Alemanya o Àustria ho tenen molt clar. Fins i tot l'esquerra en aquests països considera el burka i el niqab com “símbols d'opressió” de les dones, i prohibeixen el seu ús a les escoles.

A Catalunya l'esquerra considera que la prohibició pot incórrer en la marginació de les minories i limitar el dret religiós. També s'oposen a la seva prohibició amb l'excusa que podria augmentar l'abandonament escolar d'aquestes nenes.