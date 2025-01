Detingut un combatent de l'ISIS que va arribar a Espanya com a immigrant il·legal

L'augment exponencial de la immigració il·legal a Espanya coincideix amb un període d'auge de l'amenaça jihadista als països occidentals. Aquests últims anys l'arribada de persones en situació irregular s'ha disparat per sobre del 80%. D'altra banda, les operacions policials contra l'islamisme s'han multiplicat l'últim any i el Govern ha reforçat el nivell 4 d'alerta antiterrorista.

Són dues realitats paral·leles que sense estar necessàriament vinculades sí que poden tenir un perillós transvasament. La immigració il·legal pot servir com a porta d'entrada de terroristes islamistes en sòl espanyol. Això és precisament el que acaba de passar a Ceuta.

La Guàrdia Civil ha interceptat un excombatent a Síria, catalogat com a terrorista islamista “molt perillós”. Aquest home d'origen tunisià va aprofitar les onades d'immigració il·legal per colar-se a Espanya a través de Ceuta. Va estar a Síria el 2016, i compta amb experiència i formació militar.

La policia alerta del “greu risc per a la seguretat nacional” que suposa el retorn d'excombatents com aquest. Tenen amplis coneixements en el maneig d'armes i explosius, a més d'un compromís inquebrantable amb els objectius de la jihad.

Afortunadament, la Guàrdia Civil ha pogut detenir-lo i expulsar-lo al seu país d'origen.

Però aquest exemple posa de manifest els riscos que comporta la immigració il·legal i el seu perill per a la seguretat nacional. Ceuta és precisament una de les principals portes d'entrada de la immigració il·legal. La Policia Nacional adverteix que en el que va d'any s'ha detectat ja l'entrada d'un centenar d'il·legals. Això és un 200% més en comparació amb l'any passat.

Catalunya, punt calent

La detenció i expulsió d'aquest perillós terrorista coincideix amb un auge de l'activitat jihadista al nostre país. Espanya és considerada per l'islamisme com un lloc de reconquesta, i va ser un dels destins favorits dels retornats de Síria.

Recentment la policia va interceptar materials de propaganda jihadista que cridaven a decapitar infidels a Espanya. Les operacions policials contra el terrorisme jihadista es van multiplicar exponencialment després dels atemptats de Hamàs a Israel, a l'octubre de 2023. L'ofensiva israeliana com a resposta a l'atemptat va portar els líders islamistes a cridar a la guerra santa (jihad) global.

Catalunya és una comunitat especialment afectada per l'amenaça islamista. No només perquè és de llarg la que més immigració d'origen islàmic rep, sinó també per la proliferació de mesquites salafistes amb el beneplàcit de les autoritats.