Geert Wilders, amenaçat de mort per l'islamisme 'per dir la veritat'

Geert Wilders es va convertir en la sensació de la política europea al novembre de 2023 després d'arrasar en les eleccions holandeses. La seva victòria es va deure al fracàs de les polítiques de seguretat i immigració del govern conservador de Mark Rutte.

Molts van conèixer aleshores per primera vegada Geert Wilders. Però aquest porta des dels anys noranta alertant de les conseqüències de la immigració massiva als Països Baixos.

Wilders s'ha convertit en un dels líders més correosos de la nova dreta europea. Això li ha comportat moltes amenaces, com les que acaba de rebre i que ell mateix ha denunciat a X. "Volen matar-me perquè dic la veritat sobre l'islam i el seu profeta, i en amenaçar-me demostren que tinc raó", ha afirmat.

També ha dit que "el Pakistan està ple de fanàtics i lunàtics religiosos medievals". El líder holandès ha adjuntat les imatges d'un home proferint amenaces en llengua àrab amb la imatge de Geert Wilders.

La seva publicació acumula milers de missatges de suport i contra l'islamisme radical com a principal amenaça de la seguretat a Europa.

La veritat de Geert Wilders sobre l'islam

Geert Wilders va forjar la seva particular visió de l'islam quan era assessor en acció exterior de Frits Bolkestein, líder d'un partit conservador. Després de molts viatges a països de l'Orient Mitjà com l'Iran, Síria, Jordània, Egipte i Israel, es va convèncer de la incompatibilitat entre occident i l'islam. Bolkenstein també va tenir una gran influència en ell, ja que va ser el primer polític que va advertir de les conseqüències de la immigració massiva i en especial la musulmana.

La seva posició cada cop més radical el va portar el 2004 a trencar amb el partit per fundar la seva pròpia formació. Les seves manifestacions sobre l'islam li van costar diverses acusacions de la justícia per incitació a l'odi. I malgrat que molts l'han titllat d'extrema dreta, durant molt de temps es va desmarcar explícitament de líders com Marine Le Pen o Jörg Haider.

Es declara a si mateix un liberal radical que impugna des de la seva arrel el sistema polític holandès. Considera que només serveix a una casta política, que ha promocionat durant anys un relativisme cultural contrari als interessos dels ciutadans.

Des de fa anys ha caracteritzat l'islam com un sistema polític-religiós arrelat en la violència, la intolerància i els valors retrògrads. Per a Wilders, l'islam és el contrari de la civilització occidental portadora de la modernitat. S'ha destacat per tenir una oratòria molt dura, que no dubta a assimilar l'islam al jihadisme, la misogínia i l'homofòbia.

El seu discurs ha estat tan radical com les seves propostes, entre les quals tancar les mesquites, censurar l'Alcorà i prohibir el vel islàmic. La seva posició l'ha convertit en un dels punts de mira del fonamentalisme islàmic.

Una amenaça real

Desafortunadament, l'islamisme radical ja ha complert anteriorment les seves amenaces de mort als Països Baixos. El 2004, un jove holandès de pares marroquins va assassinar a trets el cineasta Theo Van Gogh en un carrer d'Amsterdam. Prèviament havia estat amenaçat de mort per la seva crítica radical a l'islam.

El mateix Geert Wilders va ser objecte d'un intent frustrat d'atemptat. La policia va interceptar dos terroristes armats que planejaven atemptar contra el líder ultranacionalista i una altra diputada del seu partit. Des de llavors va limitar al màxim les seves aparicions en públic i porta sempre una nombrosa escorta designada per l'Estat.