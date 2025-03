12 morts i 276 ferits, el rastre del jihadisme a Europa els últims dos mesos

El repunt de l'islamisme radical s'ha convertit en el principal problema de la seguretat a Europa. En els últims anys hi ha hagut un lent però constant procés de radicalització, que es va accelerar a la tardor de 2023 amb l'esclat del conflicte a Gaza. La cadena d'atemptats de les últimes setmanes és un toc d'alerta que ha obligat els estats a reforçar la seva seguretat.

La gravetat de la situació contrasta amb certs altaveus que neguen que hi hagi un repunt del terrorisme islamista. Hem assistit també a un intent dels mitjans de comunicació d'ocultar o emmascarar els últims atemptats jihadistes.

Alguns mitjans a Catalunya han arribat a afirmar que el principal problema és la violència de l'extrema dreta, i no l'islamisme radical. Però les xifres no menteixen. En dos mesos l'islamisme radical ha perpetrat almenys sis atemptats, cinc d'ells mortals, amb l'esgarrifós resultat de 12 morts i 276 ferits.

Alemanya ha estat el país més castigat pel terrorisme jihadista, encara que també hi ha hagut atacs a Àustria i a França. A Espanya s'han multiplicat les operacions antiterroristes de la policia. La majoria d'elles a Catalunya, bressol del salafisme i l'islamisme radical.

Una autèntica sagnia a Alemanya

El 20 de desembre de 2024, un refugiat sirià va cometre un atropellament massiu en un mercat nadalenc a Magdeburg, Alemanya. En vigílies d'eleccions al país, els mitjans van optar per fabricar una història com a mínim curiosa. Van adduir que era un simpatitzant de l'extrema dreta, i que estava descontent amb la política migratòria del govern.

La realitat és que l'autor havia planejat l'atemptat, i havia triat precisament un lloc amb alt valor simbòlic per als alemanys. L'atemptat es va saldar amb 230 ferits, i sis persones mortes.

Un mes després, l'islamisme va tornar a desfermar el terror a Alemanya. Un sol·licitant d'asil afganès va assassinar un nen de dos anys i un home que va voler socórrer el menor. Va ocórrer el 22 de gener a la ciutat d'Aschaffenburg, i les autoritats van intentar novament emmascarar-ho adduint problemes psiquiàtrics.

Atacs en sòl europeu des del 20/12/2024 Data Lloc Modalitat Morts / Ferits Origen autor

20/12/2024 Magdeburg Atropellament 6 / 230 Síria 22/01/2025 Aschaffenburg Ganivet 2 / - Afganistan 13/02/2025 Munich Atropellament 3 / 37 Afganistan 15/02/2025 Villach Ganivet 1 / 5 Síria 21/02/2025 Berlín Ganivet - / 1 Síria 22/02/2025 Mulhouse Ganivet 1 / 3 Algèria Font: Observatori Terrorisme

Un altre atropellament massiu va desfermar el caos a Munic el 13 de febrer. L'autor va ser novament un afganès al qual el govern li havia denegat l'asil i que estava pendent d'expulsió. L'atemptat va deixar tres morts i 37 ferits, molts d'ells de gravetat.

Alemanya encara hauria de patir un altre atemptat. Va ser el 21 de febrer, quan un refugiat sirià va apunyalar un turista espanyol amb evidents motivacions religioses al centre de Berlín. A aquests atacs cal sumar-ne dos més, a Àustria i a França.

Llops solitaris

El 15 de febrer, un sol·licitant d'asil sirià va apunyalar mortalment un adolescent a Villach, Àustria, i va ferir de gravetat cinc persones. El govern austríac ho va qualificar d'"atemptat islamista". L'autor era un jove radicalitzat de 23 anys i tenia connexions amb l'Estat Islàmic.

El 22 de febrer, dos mesos després de l'atemptat de Magdeburg, un algerià pendent d'expulsió va matar una persona i en va ferir tres més a Mulhouse, França. No només li havien denegat la sol·licitud d'asil sinó que tenia obert un expedient per terrorisme.

Tots aquests atemptats només han evidenciat l'auge de l'activitat jihadista a Europa. També han fet saltar les alarmes sobre la falta de control dels refugiats i sol·licitants d'asil. Són el blanc fàcil de la propaganda jihadista per a la seva radicalització, i perquè acabin actuant com a llops solitaris per matar infidels.

Espanya ha aconseguit de moment avortar diversos atemptats, però continua mantenint la màxima alerta contra el terrorisme islamista. Les operacions terroristes s'han multiplicat, i s'ha expulsat diversos individus per propagar missatges radicals entre els musulmans.

La policia espanyola ha interceptat també missatges radicals que criden a matar infidels a Espanya. Forma part de la nova estratègia d'organitzacions terroristes com Estat Islàmic o Al Qaeda. Després de perdre la seva capacitat logística fa uns anys, van començar a introduir cèl·lules dorments que organitzen la propaganda per incentivar atacs de llops solitaris.