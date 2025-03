Podem amenaça amb impedir el traspàs de competències en immigració a Catalunya

PSOE i Junts han registrat aquest matí al Congrés dels Diputats la llei per transferir les competències d'immigració a Catalunya. Han acordat cedir als Mossos el control de fronteres i transferir a Catalunya la gestió de les devolucions i els CIE. Però la llei podria acabar encallant per l'oposició d'alguns partits polítics.

El PSOE ja comptava amb l'hostilitat del PP, que ha anunciat la seva decisió de recórrer davant el Tribunal Constitucional. Però ha saltat una sorpresa menys esperada, l'amenaça de Podemos de bloquejar la llei orgànica pactada per juntaires i socialistes.

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha criticat el pacte del PSOE “amb partit antiimmigració que competeix amb l'extrema dreta catalana”. I ha deixat clar que “no es farà amb els vots de Podemos”. A més, ha urgit el Govern a aprovar la ILP de regularització de 500.000 immigrants il·legals que porta un any esperant.

Sense els vots de Podemos no pot aprovar-se

L'amenaça de Podemos és real i podria acabar frustrant les aspiracions tant de Junts com dels socialistes. L'acord ha estat un èxit dels equips negociadors, però ara haurà de ser debatuda i aprovada al Congrés dels Diputats.

S'espera que PP, Vox i UPN votin en contra, mentre que el bloc d'investidura votarà a favor. La decisió final recaurà en els quatre diputats de Podemos, que si s'abstenen o voten en contra impediran que tiri endavant.

El missatge públic d'Ione Belarra coincideix amb el que diuen de portes endins els dirigents de Podemos. I és que la formació morada en cap cas permetrà que la llei s'aprovi amb els seus vots. Consideren que seria donar munició a l'extrema dreta a Catalunya, i que Podemos ha d'actuar com a tallafoc per garantir més drets socials.

El PSOE té ara una missió difícil, i és convèncer els morats per desbloquejar una llei vital per a la continuïtat de Pedro Sánchez. Altrament, podria succeir com altres compromisos del PSOE com el català a Europa o la llei d'amnistia. Malgrat haver fet tot el possible perquè tirin endavant, al final no han pogut materialitzar-se.

El conflicte va més enllà, perquè el boicot de Podemos deixaria el Govern en una posició molt crítica. No només per l'enfadament de Junts, sinó també i sobretot perquè evidenciaria la incompatibilitat dels partits que van entrar amb calçador en el pacte d'investidura.

Fa temps que les tensions entre l'ala esquerra del Govern, amb Podemos, i l'ala dreta, amb Junts i PNB, provoquen una tensió insostenible. El traspàs de les competències d'immigració podria ser el detonant de la crisi que es ve gestant des de fa temps. L'única bona notícia per a Sánchez és que ha aconseguit guanyar temps.