Rufián torna a mostrar la seva obsessió per Sílvia Orriols després de l'acord Junts-PSOE

Junts i PSOE han tancat un acord pel traspàs de les competències d'immigració per a Catalunya. Ambdues formacions han registrat la proposició de llei aquest matí al Congrés dels Diputats. Els Mossos prendran el control de fronteres juntament amb Policia Nacional i Guàrdia Civil, i Catalunya assumirà la gestió integral dels CIE i de les devolucions.

El pacte està donant molt que parlar. Un dels primers a valorar-lo ha estat Gabriel Rufián, que no ha pogut evitar mostrar la seva obsessió una vegada més amb Sílvia Orriols. "Esperem que Junts es recordi de la Catalunya de tots de Pujol i no de la Catalunya per a quatre d'Orriols".

A més, el diputat republicà no ha pogut amagar certa frustració per l'acord assolit per Junts. Ha dit que "la nostra feina no és criticar que Catalunya pugui tenir més competències, sinó assegurar que es fan servir bé". I ha rematat amb un "veurem com acaba".

L'acord marca un abans i un després en les relacions entre PSOE i Junts.

Aquesta era una de les grans promeses del pacte de legislatura, i amb el seu compliment es rebaixa la tensió i s'aplana el camí per a l'aprovació dels pressupostos. A més, l'anunci torna a deixar Junts per sobre d'Esquerra en la seva pugna per ser influents a Madrid.

Tots contra Rufián

El tuit de Gabriel Rufián ha provocat comentaris com "Rufián parlant bé de Pujol, aquesta no la vaig veure venir". O "quan tuiteja en català ja saps que serà per vomitar contra el nacionalisme català".

L'impopularitat del de Santa Coloma està assolint nivells insuperables. Sobretot des de la seva entrevista amb Jordi Évole que ha aixecat ampolles. En ella va dir que el major error de l'independentisme va ser "repartir carnets de puresa", i que se'n "avergonyeix".

El seu tuit d'avui és un bon exemple del poc respecte que li tenen ja els votants independentistes. "La Catalunya de tots? La Catalunya d'ERC és la de paràsits, violadors, okupes, paguetes i altres xusma", resa un dels comentaris.

Aquest nou acord reaviva la competència entre ERC i Junts amb el PSOE com a àrbitre. Ara caldrà veure si es pot implementar, perquè partits com Podemos estan amenaçant ja amb bloquejar la llei. Des de l'esquerra temen que el traspàs serveixi perquè Junts giri a la dreta en immigració, però a l'altre costat justament el contrari.