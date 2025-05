Deu municipis de Barcelona s'uneixen contra la multireincidència i l'ocupació

La inseguretat és un dels problemes que més preocupen als ciutadans a Catalunya. L'auge de la delinqüència ha colpejat sobretot els barris de les grans ciutats, amb fenòmens com la multireincidència i l'ocupació.

Deu municipis de l'arc metropolità de Barcelona han acordat amb Interior l'impuls d'una estratègia coordinada per fer front a l'increment de la inseguretat. Aquestes localitats concentren prop d'un milió d'habitants. L'acord preveu la unificació de criteris cap a la multireincidència, les ocupacions i l'incivisme.

Es tracta d'un pas important per reduir la inseguretat en aquestes ciutats. L'acord ha estat subscrit per Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès, Igualada i Vilanova i la Geltrú.

Multireincidència i ocupacions, la principal preocupació

Aquest dilluns es va celebrar una reunió clau entre el Departament d'Interior de la Generalitat i els municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona. Es va fer un pas important cap a la implementació d'una estratègia comuna per abordar els reptes de seguretat. L'objectiu és unificar esforços contra la delinqüència, l'ocupació il·legal i les conductes incíviques que han incrementat en els últims anys.

La trobada va reunir representants de deu municipis propers a Barcelona, amb la presència de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Acompanyada d'autoritats locals, la consellera va discutir els principals problemes que afecten aquestes localitats.

Un dels punts més destacats va ser la creixent preocupació per la multireincidència, especialment pel que fa als delictes contra la propietat. La problemàtica de les ocupacions il·legals, que afecta moltes vivendes a la zona, va ser un altre tema central de debat. Els alcaldes i representants locals han emfasitzat la necessitat de revisar la legislació actual.

Lluita contra l'incivisme

La consellera Parlon va subratllar durant la reunió la urgència d'adoptar mesures més contundents per fer front a la criminalitat. En aquest sentit, els assistents van acordar que una de les principals mesures serà la modificació del marc normatiu per permetre una acció més directa i ràpida davant els delictes de reincidència. Es va destacar especialment la necessitat de prendre accions legals més eficaces per gestionar els casos d'ocupació.

Un altre aspecte rellevant de la trobada va ser la importància de millorar la coordinació entre les forces de seguretat. Els responsables locals han insistit en la necessitat de simplificar els processos administratius per agilitzar la col·laboració entre Mossos i policies locals. L'objectiu és millorar la capacitat de resposta i assegurar-se que les forces de seguretat treballin de manera eficient i conjunta.

Quant a la lluita contra l'incivisme, es va acordar prioritzar un enfocament més integrador i preventiu. Els municipis de l'àrea metropolitana han experimentat un augment en comportaments incívics, cosa que ha generat una creixent preocupació entre els ciutadans. Per això es busca implementar mesures de prevenció i promoure la convivència pacífica i el respecte per les normatives locals.