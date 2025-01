Ernest Urtasun anuncia que deixa X i la resposta de la gent no és la que esperava

Com va passar el 2017, el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca ha desfermat el pànic a l'esquerra. Amenaçats pel canvi de paradigma global, aprofiten el més mínim escletxa per presentar batalla. La polèmica al voltant del gest d'Elon Musk durant la desfilada presidencial de Donald Trump ha brindat l'oportunitat perfecta.

Un dels primers a gesticular ha estat el ministre de Cultura i portaveu de Sumar i els Comuns, Ernest Urtasun. El ministre ha anunciat que deixarà d'utilitzar la xarxa social X, propietat d'Elon Musk, com a mitjà de transmissió dels seus missatges.

Urtasun ha aprofitat l'anunci per llançar un últim missatge. Lamenta que les xarxes socials, que són "una eina per al debat públic", s'hagin convertit en "l'altaveu d'una oligarquia d'extrema dreta". Carrega a més contra "els seus tentacles que fomenten l'odi i la desinformació".

Urtasun segueix així els passos d'altres mitjans de comunicació i figures públiques que, en abandonar X, assumeixen que han perdut el control del relat. Per si quedava algun dubte, les respostes dels usuaris de X al seu missatge acaben per confirmar-ho.

Destrossen Urtasun amb les respostes

"Correu a amagar-vos", li diu un usuari d'esquerres a Urtasun, "no sigui que hàgiu de confrontar amb l'extrema dreta". "Sincerament em sembla un error", opina un altre, "això no és més que una fugida cap endavant que no servirà de res. Venint d'un ministre de 'cultura', em sembla com a mínim decebedor".

Acusen Ernest Urtasun de covard i l'animen a tancar el compte i no deixar-la oberta per si de cas. A més, recorden que "la política ha d'estar a prop del ciutadà" i que com a ministre "representa a tothom independentment de la ideologia".

Hi ha també qui ho veu com pura gesticulació d'un ministre que només vol guanyar protagonisme a costa d'Elon Musk. De fet, han passat ja unes quantes hores de l'anunci d'Urtasun i el seu compte segueix obert. "Tanta pau portis com descans portis", afirmen diversos tirant del refranyer espanyol.

Han perdut el control del relat

"És curiós", apunta un, "venint de qui viu de la política i forma part de l'oligarquia assentada mitjançant la força". Recorden a més que Urtasun va ser una persona propera a Colau, i forma part del partit "que ha destrossat Catalunya".

Hi ha també la sensació que la seva fugida és una acceptació implícita de la derrota pel control del relat. Les xarxes socials han arrabassat als mitjans de comunicació tradicionals l'imperi de la veritat. Una veritat modelada al servei del poder mitjançant els diners públics i les subvencions.

La virulència d'Urtasun i l'establishment contra X forma part del nerviosisme per la pèrdua de l'hegemonia cultural. Però les respostes a Urtasun demostren també el declivi de Sumar, a qui ja ni tan sols donen suport els votants d'esquerres.