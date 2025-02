Hábitat 3, la polèmica fundació ultrasubvencionada que gestionarà Casa Orsola

L'ajuntament de Barcelona i la propietat de la Casa Orsola han arribat a un acord de compra per valor de 9,2 milions d'euros. L'alcalde Jaume Collboni ha donat els detalls en una roda de premsa aquest matí. "La propietat ha acceptat la nostra oferta de compra social col·laborativa i es suspendran immediatament els desallotjaments previstos", ha anunciat.

L'ajuntament finiquita d'aquesta manera el conflicte social obert al voltant d'aquesta propietat al barri de l'Eixample. La Casa Orsola s'havia convertit en un símbol de la lluita dels sindicats de l'habitatge i els seus partits afins.

Les mobilitzacions han tingut efecte i finalment els veïns podran quedar-se a casa seva gràcies a la compra amb diners públics. El Sindicat de Llogateres ha reivindicat la decisió com "una victòria llogatera". Però la realitat és que el fons d'inversió que ostentava la propietat va comprar la casa per 6 milions i rebrà més de 9 per ella.

Amb una inversió mínima de mig milió, això suposa una rendibilitat del 40% en tres anys. "Espero que el senyor Ollé regali alguna cosa bonica als portaveus de les protestes", ha ironitzat Jordi Graupera.

La gestió de la propietat recaurà ara en Hàbitat 3, la fundació que va rebre gairebé 7 milions d'euros en subvencions de l'ajuntament el 2024. Segons ha detallat l'alcalde, l'ajuntament afrontarà el 49% de la compra i l'entitat el 51%.

Hàbitat 3 i l'ajuntament de Barcelona inauguren una nova etapa en la gestió de l'habitatge

Hàbitat 3 és una empresa privada que es dedica a la gestió d'habitatge de lloguer social per encàrrec de les administracions públiques. La seva base de treball és la col·laboració públic-social.

La compra de la Casa Orsola és un exemple d'aquesta col·laboració entre la gestora i l'administració pública. La seva presidenta, Carme Trilla, ha reconegut que no podien afrontar l'operació en solitari perquè desbordava la seva capacitat financera. No només pel valor de compra, sinó també perquè els habitatges es destinaran a lloguers socials que no permetran un retorn suficient.

Per això l'ajuntament participa en un 49% en la compra de la casa amb diners públics. De fet, l'Ajuntament de Barcelona i Hàbitat 3 volen que sigui l'"embrió" d'una nova etapa per potenciar l'habitatge assequible a la ciutat.