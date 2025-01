Així regala Collboni milions d'euros als mitjans convencionals mentre abandona X

Jaume Collboni ha decidit que l'Ajuntament de Barcelona tanqui els seus comptes oficials a X, l'antic Twitter, a partir del 31 de gener. L'alcalde, malgrat governar en clara minoria (10 regidors de 41), ha decidit unilateralment tallar una de les principals vies de comunicació del consistori amb la ciutadania.

Així doncs, ja no es publicarà informació en comptes com el de la Guàrdia Urbana o el de Bombers i altres aproximadament 80 comptes més. A partir d'ara, l'Ajuntament només informarà d'emergències, alertes meteorològiques i afectacions a la mobilitat en el seu compte principal d'X, que quedarà pràcticament inactiu. D'aquesta manera, el consistori només es comunicarà habitualment amb els seus ciutadans per la web i app oficials... i pels mitjans de comunicació, als quals rega generosament amb diners públics.

L'Ajuntament titlla X de ser una plataforma que no garanteix "una informació veraç i honesta". Segons la seva idea, sembla que Elon Musk modifica o manipula les publicacions que pugui fer el consistori. En qualsevol cas, el que sembla que té clar Collboni és que els mitjans tradicionals sí que són honestos... sobretot si són recompensats amb grans dosis de diners públics en forma de publicitat institucional.

Les grans quantitats que reben alguns mitjans per fer publicitat de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona encara no ha informat del total de diners públics gastats en publicitat institucional el 2024. Les dades només estan actualitzades fins al juliol. Tanmateix, veiem com la tendència és la d'augmentar aquesta partida respecte a l'any anterior. Si el 2023 (any en què va governar Colau els primers set mesos i Collboni els altres cinc) el consistori es va gastar 10,5 milions d'euros, en els primers set mesos del 2024 (ja amb Collboni governant en solitari) la xifra ja ascendeix fins als 7,1 milions d'euros.

En aquests primers set mesos del 2024, alguns mitjans com La Vanguardia, El Periódico o el Diari ARA van camí a superar clarament l'aportació rebuda per l'Ajuntament l'any anterior. Tanmateix, ja hi haurà temps per analitzar les dades del 2024. De moment, tenim les del 2023 i aquests són els mitjans de comunicació més beneficiats pel repartiment dels 10,5 milions d'euros que l'Ajuntament de Barcelona es va gastar en publicitat institucional.

Quants diners ha rebut cada mitjà dels 10,5 milions d'euros que va gastar l'Ajuntament de Barcelona en publicitat institucional el 2023? Mitjà Diners La Vanguardia 1,71 milions d'€ El Periódico 1,45 milions d'€ Televisió de Catalunya 969.000€ RAC1 592.000€ Diari ARA 337.000€ 20minutos 265.000€ Cadena SER 263.000€ Catalunya Ràdio 224.000€ El País 179.000€ Time Out 133.000€ Mundo Deportivo 121.000€ Diari Sport 114.000€ Público.es 93.000€ El Punt - Avui 81.000€ Nació Digital 75.000€ Crític 56.000€ Eldiario.es 56.000€ Núvol 52.000€ El Nacional 41.000€ Font: Ajuntament de Barcelona

D'entre la gran quantitat de diners públics que l'Ajuntament de Barcelona reparteix, destaquen algunes partides que reben alguns mitjans de comunicació que es fan dir crítics. Aquells que diuen voler ser incòmodes per al sistema o que asseguren que no reben subvencions i que viuen dels seus subscriptors. A la taula, per exemple, tenim a Crític (55.939,9 euros). Però també tenim a Vilaweb cobrant 24.004,66 euros. CTXT.es, 10.466,50 euros. O el mitjà afí a la CUP, La Directa, cobrant 5.562,28 euros.